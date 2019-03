Festival, který se letos koná počtvrté, nese podtitul Bezpečná blízkost a poukazuje na stav, kdy si lidé ve společnosti dokáží naslouchat a porozumět i přesto, že je každý jiný.

„Chceme zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje, najít to, co nás spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně blízko,“ říká ředitel Jednoho světa Ondřej Kamenický.

Diváci budou mít v Karlových Varech možnost vidět filmy s ekologickými tématy, o Alzheimerově nemoci, o netradičním cestování, o zemích zasažených válkou, o slumech v Africe a s dalšími lidskoprávními tématy.

„Všichni víme, že jsme obyvateli stejného jednoho světa, a přesto o odlišném a jiném často pochybujeme a klademe si otázky. Možná vnitřně soupeříme s předsudky a strachem. Zapomínáme, kolik máme společného. Bezpečná blízkost bude prostupovat každý z promítaných dokumentů,“ vysvětluje koordinátorka festivalu Nikola Florianová.

Letos se pořadatelé zaměřili především na zahraniční tvorbu, a to hlavně proto, že našli kvalitní snímky, které lze zhlédnout pouze na tomto festivalu.

Jeden svět, který se v Karlových Varech uskuteční od 29. do 31. března, usiluje o přístupnost projekcí a doprovodných akcí pro co nejširší spektrum diváků, a to včetně lidí s postižením. Filmy budou uvedené s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, které barevně rozlišují mluvčí a signalizují relevantní zvuky. Kino i kavárna Drahomíra jsou samozřejmě bezbariérové.