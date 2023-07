V Karlových Varech v sobotu přijely hvězdy na červený koberec k hotelu Thermal a zakončily tak 57. filmový festival. Cenu prezidenta filmového festivalu na závěrečném ceremoniálu převzaly Robin Wrightová a česká herečka Daniela Kolářová. Ten letošní byl z pohledu diváků, záchranářů i policistů poklidný.

Strážníci během filmového festivalu pomohli najít dítě i invalidní vozík. | Foto: MP Karlovy Vary

Městská policie řešila několik opilců včetně jednoho za volantem prohánějícího se po Varech. Lidé také ztratili mobily či peněženky. Výjimkou nebylo ani ztracené dítě či invalidní vozík.

Že se strážníci po celou dobu konání filmového festivalu věnují prioritně dopravě a v nočních hodinách řeší stížnosti týkající se rušení nočního klidu, není žádnou novinkou. Zřízenou mají během akce dokonce i mobilní kancelář. Podělili se také o zajímavé události, které hlídky během filmového festivalu řešily. "Během festivalu si strážníci a policisté převzali od všímavých návštěvníků několik nalezených mobilních telefonů i peněženek s osobními doklady, z nichž se některé vrátily svým majitelům. Mobilní kancelář navštívila i babička se svým pětiletým vnukem. Strážníci společně s policisty odpověděli na jejich dotazy a také jim poradili, že kdyby cokoli potřebovali, můžou se na ně v průběhu festivalu obrátit. Netrvalo dlouho a k policejnímu autu dorazila žena, která našla ztracené dítě. To se shodou okolností ztratilo z dohledu právě této babičce. Díky radám, které od strážníků a policistů oba dostali, došlo velmi brzy ke šťastnému shledání," řekla Nikola Záhorová, mluvčí Městské policie Karlovy Vary.

Na jednu z hlídek se také s prosbou o pomoc obrátila žena, jejíž babičce někdo odvezl invalidní vozík. Ten stál před jedním z místních obchodů. Strážníci informaci předali všem hlídkám v terénu a invalidní vozík, díky místní znalosti, dohledali v jednom z hotelů a následně kontaktovali majitelku. Ta si nepoškozený vozík s radostí převzala.

Dobře proběhlo i samotné zahájení festivalu a to i přes to, že je tato akce velmi náročná jak na flexibilitu, tak operativnost. A podle strážníků je právě operativnost pro strážníky po dobu festivalu zásadní. Od začátku festivalu narostly problémy v dopravě a to o více jak trojnásobek, o více jak dvojnásobek se zvýšil také počet oznámení, které dorazí ke strážníkům na operační středisko. Podle městské policie je důležité zmínit, že k dopravním komplikacím velmi často přispívají neukáznění řidiči.

Ani zdravotníci nemuseli řešit žádný vážnější zdravotní problém. Výjezdů spojených s festivalovým děním bylo do třiceti. „Denně jsme uskutečnili tři až čtyři výjezdy. Většinou šlo o bolesti břicha, úrazy spojené s opilostí či kolapsové stavy v průběhu teplejších dní. Počty nebyly nijak výrazné oproti jiným ročníkům, festival byl tentokrát poměrně klidný, a to včetně zahajovacího pátečního večera, tak následné soboty,“ uvedl těsně před ukončením letošního festivalu mluvčí záchranky Radek Hes.