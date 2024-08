Studuje Sportovní gymnázium v Plzni, tento školní rok bude maturovat, pracuje jako brigádnice ve Škoda Transportation a.s., výborně hraje tenis, připravuje vzdělávací pořady pro děti na téma zdravý životní styl, ráda cestuje, stará se doma o králíky i slepice, a věnuje se řadě dalších věcí. To všechno stíhá osmnáctiletá Marina Pechová ze Starého Plzence, která je v současné době mezi deseti finalistkami Miss ČR.

A ze západních Čech se už dlouho žádné dívce nepodařilo dostat v soutěži Miss ČR tak vysoko.

Přihlásila jste se do soutěže krásy sama?

Vyplnila jsem přihlášku, ale kliknout na její odeslání musela spolužačka Verča.

Byl to spontánní nápad nebo jste o tom přemýšlela delší dobu?

S myšlenkou zkusit tuhle soutěž jsem si pohrávala delší dobu. Každá holčička chce být princeznou a nosit korunku, tak si vlastně plním dětský sen. Pozvali mě na casting, sjelo se tam 450 holek z celé České republiky a 50 nás postoupilo. Pak jsem se dostala mezi 25 dívek, mezi 12 a pak mezi 10 finalistek. Uvidíme, zda se dostanu ještě výše. Můžete mě podpořit v disciplíně Miss Sympatie, kde hlasuje veřejnost. Pokud věříte, že svou přátelskou povahou naplňuji tuto představu, hlasujte na www.miss-cesko-republiky.cz/finalistky-2024/pechova-marina.

Co všechno jste už v souvislosti se soutěží musela udělat?

V rámci soutěže jsem absolvovala vědomostní testy, prokazovala znalost angličtiny, měla promenádu v plavkách, focení, rozhovory, a účastnila se charitativních projektů. Velkou část času věnuji také práci na sociálních sítích, kde prezentujeme naše charitativní akce. Kromě toho jsem představila svůj dlouhodobý projekt, zaměřený na prevenci obezity u dětí, ve kterém propojuji sport, zdravý životní styl a výživu. Věřím, že přirozená krása je úzce spojená s těmito pilíři, a soutěž, která tuto přirozenost podporuje, mi dává možnost tyto hodnoty šířit.

Máte vůbec čas na studium, jaké bylo vlastně vysvědčení?

Měla jsem jenom jednu dvojku z němčiny, jinak samé jedničky. Účast v miss zatím moje studium moc nenarušuje. Ve škole mi drží všichni palce a přítel, který studuje stejné gymnázium, je z mé účasti v miss nadšený. Stejně tak i mí trenéři tenisu.

Jak dlouho se tomuto sportu věnujete, kde a kdo vás k němu přivedl a jaký je váš největší úspěch?

Tenisu se věnuji už od tří let, což z něj dělá nedílnou součást mého života. Je to sport náročný jak časově, tak finančně, ale stojí za to. K tenisu mě přivedla moje teta, která ho hrála, a později se k nám přidala i moje mladší sestra. Trénuji v Plzni na Škodovce pod vedením Milana Goslera, a ve škole se mi věnuje Jiří Šindelář ze Starého Plzence. Mezi své největší úspěchy řadím účast na Mistrovství ČR v tenise, což pro mě byla obrovská čest a motivace.

Máte hodně zájmů, čemu byste se v životě chtěla věnovat? Modelingu?

Těší mě poznávat nové věci, takže budu ráda plnit a plním veškeré povinnosti, které jsou s účastí v soutěži spojeny. I modeling může být zajímavý a nebráním se mu, ale svou budoucnost vidím úplně jinde.

Kde?

Chtěla bych být lékařkou, takže po maturitě bych chtěla zkusit přijímačky na medicínu. Už dávno mě k tomu inspirovala moje babička Milena Pechová, která byla dlouho interní lékařkou ve Starém Plzenci. Chtěla bych pomáhat lidem a povolání lékařky je mým životním snem.