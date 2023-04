Přibývá firem, které čelí kritickému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. V některých společnostech začíná být situace natolik vážná, že zvažují svoje další působení v Karlovarském kraji.

Ilustrační foto Witte Nejdek. | Foto: Deník/Petr Kozohorský

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) se proto v poslední době ještě intenzivněji věnuje aktivitám, které napomáhají k návratu absolventů vysokých škol zpět do regionu. Nyní například spouští sérii besed pro studenty gymnázií s manažery významných společností, které v kraji působí. Studenti se díky nim mohou přesvědčit, že stojí za to vrátit se zpět do regionu.

„Od našich členů stále častěji slýcháme, že pociťují nedostatek kvalifikované pracovní síly. Začali jsme proto navštěvovat veletrhy pracovních příležitostí ve městech, ve kterých sídlí vysoké školy. Už druhým rokem jsme byli například na veletrhu, který v Plzni pořádá Západočeská univerzita. Zúčastnili jsme se ho společně se zástupci významných regionálních zaměstnavatelů, abychom studentům ukázali, že i v Karlovarském kraji existují atraktivní pracovní příležitosti a že jich rozhodně není málo. V dubnu se také chystáme na veletrh do Ústí nad Labem na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK.

Novinkou pro letošek je pak série besed na gymnáziích. „Dosud jsme pořádali besedy hlavně s úspěšnými podnikateli. Nyní se zaměřujeme na manažery, kteří působí ve významných regionálních společnostech. Jsou to právě oni, kteří můžou studentům změnit pohled na Karlovarský kraj. Většinou z regionu odešli na vysokou školu a pak se vrátili, nebo k nám přišli z jiného kraje za zajímavou pracovní příležitostí. Zároveň mohou studentům představit možnosti spolupráce v době studií. Řada firem totiž vysokoškolákům nabízí brigády, stáže, možnost spolupráce na diplomových pracích a podobně,“ vysvětluje ředitelka.

Své zkušenosti studentům předá například Olga Kupec z hazlovské společnosti Abydos. Je mimo jiné držitelkou prestižního ocenění Manažer roku. „Studovala jsem fyziku a techniku na Pedagogické fakultě v Plzni, pak jsem pokračovala s fyzikou v Regensburgu a ekonomií v Hagenu. Doktorát jsem dělala v Česku na Vysoké škole ekonomické (VŠE),“ popisuje Olga Kupec. Dodnes přednáší na vysokých školách, především na VŠE, kde vede i bakalářské a diplomové práce. Svou profesní kariéru začala v Německu jako vědecký pracovník v akademické sféře. „Poté jsem se dostala do koncernu VW. V roce 1997 se mi naskytla příležitost pomoct se zakládáním firmy Abydos. Ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že firmu nakonec postupně odkoupím a budu dlouhodobě pracovat na jejím rozvoji a hlavně že budu mít zodpovědnost za 200 zaměstnanců,” tvrdí. I ona však pociťuje nedostatek absolventů. „Součástí dlouhodobého rozvoje firmy je i příprava další generace odborníků. Absolventi vysokých škol, především těch technických, mají i u nás velký potenciál nejen pro uplatnění svých znalostí, ale i pro další odborný i manažerský rozvoj a pro kariérní růst. Snažíme se mnoha způsoby, aby mladí lidé v regionu zůstali nebo do regionu přišli. Studenti k nám přichází na stáže a brigády a mají možnost u nás psát i diplomové práce. Účastníme se veletrhů práce i konferencí. Přesto se nám nedaří mladé, vysoce kvalifikované techniky získat. Většinou zůstávají ve velkých městech, zdá se, že zdejší region pro ně není dost atraktivní,“ dodává Olga Kupec.

Firem, ve kterých tento trend pozorují, přibývá. A některé společnosti přiznávají, že situace začíná být vážná. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků trápí například WITTE Automotive, což je aktuálně největší zaměstnavatel v kraji, který působí v Nejdku a Ostrově. „V současné době připravujeme další rozšíření provozu a tato velká investice si žádá důkladnou analýzu,“ říká Michal Hornák, generální ředitel WITTE Automotive Czechia. „V Karlovarském kraji má naše společnost tradici a víme, že region nabízí řadu výhod. Jednou z mála nevýhod, avšak velice podstatnou, je opravdu velký nedostatek kvalifikované pracovní síly. Potřebujeme lidi vzdělané v nových technologiích a nabízíme jim dobře placené atraktivní pozice. Bohužel i přes to stále naše poptávka velmi převyšuje nabídku. Tento kritický nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů zásadně ohrožuje udržitelnost našeho podnikání v míře a velikosti, kterou máme a chceme rozšiřovat. Moderní provozy bez techniků a inženýrů nejsou udržitelné s mírou automatizace a digitalizace, kterou nyní máme a chceme mít v dalších letech,“ dodává Michal Hornák.