Mimo jiné připomene legendární album The Wall kapely Pink Floyd, které se v roce 1990 hrálo v Berlíně při bourání nechvalně proslulé zdi. Tehdy tento koncert sledovalo půl milionů hudebních fanoušků, kteří ale o několik let později museli skousnout rozpad „Floydů“. „Dalo by se říci, že hudba této anglické legendy je nesmrtelná, ale zejména u mladých fanoušků stále roste touha prožít koncert Pink Floyd naživo. I proto vznikla britsko-německá formace Floyd Reloaded, která se o to snaží,“ říká produkční KV Arény Zuzana Křápková. Dodala, že Floyd Reloaded se na koncertech neorientuje jen na největší hity kapely Pink Floyd, ale pečlivě vybírají z jejich tvorby a snaží se prezentovat vývoj této britské legendy od samého počátku až po jejich poslední díla.

ZÁSADNÍ SKLADBY

Fanoušci Floydů se mohou těšit na zásadní skladby, jako Money, Time, Us And Them, Another Brick In The Wall, Learning To fly, Comfortably Numb, Wish You Were Here či High Hopes.

PŘEDVEDOU SE SKETY

Koncert se v Karlových Varech uskuteční 16. listopadu od 19:00 hodin, kdy vystoupí předkapela nesoucí název Skety, což je vokální sextet šesti mladých českých zpěváků a muzikantů. „Skety na sebe upozornily v roce 2014, kdy získaly Zlatý diplom a prestižní ocenění The Ward Swingle Award v kategorii Jazz na mezinárodní soutěži Vokal Total v rakouském Grazu,“ doplnila produkční a tím, že Floyd Reloaded doprovodí Dětský pěvecký sbor Štěpánky Steinové.