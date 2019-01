Karlovarský kraj - Tradiční Karlovarský folklorní festival, jehož 22. ročník začíná dnes a potrvá do neděle, bude vonět exotikou.

FOLKLORNÍ FESTIVAL přivábí různé typy lidí. | Foto: Archiv/Deník

Mezi hosty bude poprvé soubor z Kapverd. Rozmanitý program bude nejen v Karlových Varech, ale i v dalších městech kraje. Festivalu se zúčastní místní i zahraniční soubory. Vrátí se oblíbený mexický folklor, ale i ruské písně, které bude hrát hudební uskupení z Petrohradu. Bojové tance Blízkého východu představí turecký soubor z Bursy. Chybět nebudou ani sousedé ze Slovenska.

Folklorní festival se za dobu své existence výrazně rozrostl. Návštěvníci si tak budou moci užít lidové tradice, ale i tradiční umění a tance nejen v centru Karlových Varů, ale také v Mariánských a Františkových Lázních, Jáchymově, Ostrově, Lokti nebo v Bečově nad Teplou.



„Festival je náš každoročně nejdůležitější projekt. Upíráme k němu veškeré organizátorské úsilí a samozřejmě se na něj také důkladně připravujeme po umělecké stránce. Mám nesmírnou radost, že tato nenápadná akce, která vznikla v půli devadesátých let, se za dvaadvacet let existence rozrostla do události celoregionálního významu,“ uvedl ředitel folklorního festivalu Lubor Hanka.



Během festivalu se představí osm tuzemských souborů, pět zahraničních a dva soubory národnostních menšin.



Bonusem letošního ročníku je i možnost ochutnat vietnamskou a ukrajinskou kuchyň s jejich tradičními dobrotami.



Poslední den festivalu se můžete těšit na snídani v Sadové kolonádě. Součástí doprovodného programu budou porcelánové slavnosti a jarmark lidových řemesel. Více o programu festivalu najdete na FB: Karlovarský folklorní festival Karlovy Vary Folk Festival.