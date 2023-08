Už 28. ročník Karlovarského folklórního festivalu (KFF) bude o posledním prázdninovém víkendu hostit lázeňská metropole. Jak říká ředitel festivalu Lubor Hanka, po dlouhých čtyřech letech se akce dočká i zámořské účasti. Také KFF totiž čelil koronavirové pandemii, kdy bylo omezeno cestování. „Letos tak přivítáme účastníky i z Argentiny, ale také ze sousedního Slovenska, Lotyšska nebo Německa,“ upřesnil ředitel Hanka.

Folklorní festival a porcelánové slavnosti na ilustračním snímku. | Foto: Deník / Šmudlová Barbora

Hlavní program folklórního festivalu letos začíná v pátek 1. září, slavnostní ukončení se koná v neděli 3. září. Už ve středu 30. srpna bude ale zahájen prodej na Jarmarku lidových řemesel, a to na prostranství před Hlavní poštou a ve Smetanových sadech. „Ve čtvrtek začnou do lázeňského města přijíždět soubory. První akcí bude Slovenská veselice v Restauraci U Kaštanů v Rosnicích, kde vystoupí slovenský soubor pro Obec Slovákov v Českej republike. Tato akce je ale pouze pro uzavřenou společnost,“ uvedl PR manažer KFF Hynek Rint.

Zájemci mohou folklórní soubory naživo vidět například v pátek 1. září ve Smetanových sadech na odpolední akci Festival v sadech. Bude se opakovat i v sobotu od 10 do 18.30 a pak v neděli od 10.30 do 15.30. Páteční slavnostní zahájení má velkou premiéru. „Koná se totiž v Císařských lázních. Doposud tato akce bývala v Alžbětiných lázních,“ vysvětlil Rint. Festivalový galaprogram se uskuteční v sobotu večer v Thermalu, slavnostní nedělní zakončení se je pak naplánováno tradičně v loketském amfiteátru.

Součástí KFF bývá velmi oblíbený slavnostní krojovaný průvod. „Letos vyjde v 16 hodin od Tržní kolonády a kolem 17. hodiny dojde do Smetanových sadů,“ poznamenal manažer festivalu.

Doprovodný program bude letos bohatý. Vedle Podzimních porcelánových slavností, které se teprve po třetí konají kolem Národního domu, se totiž v rámci 28. ročníku KFF uskuteční i výstava historických vozidel. Budou k vidění před Thermalem v sobotu od 9 do 14 hodin. Pořadatelé také nabídnou 31. srpna koncerty po kraji, od 1. do 3. září pak budou soubory lidem tančit pro radost, a to na Sadové, Mlýnské, Tržní i Vřídelní kolonádě.

