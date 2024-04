Zrevidovat současný stav karlovarského regionu a nastínit vize, jak by mohl vypadat v budoucnu. To bylo cílem první ideové konference reVIZE, která se konala ve čtvrtek 18. dubna v nově opravených Císařských lázní. Akci, na níž se sešly špičky oborů z celé České republiky, uspořádaly Karlovarský kraj a Agentura 4K pro kulturní a kreativní průmysly ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou a dalšími partnery.

Přestože tento projekt byl velmi pozitivně hodnocen všemi účastníky, protože se na jednom místě poprvé v kraji setkaly osobnosti, které mají podle hejtmana Petra Kulhánka (KOA, STAN) vliv, zdroje, kompetence a hlavně chuť rozvíjet Karlovarský kraj, na krajském zastupitelstvu se právě kvůli reVIZI střetla krajská koalice se zastupiteli z opozičního hnutí ANO. Nelíbí se jim vysoké finanční náklady vydané na tuto jednodenní akci, ale také upozornili na to, že zvolené datum pořádání akce před volbami do evropského parlamentu připomínalo spíše předvolební propagaci koaličních stran krajské koalice (STAN, SPOLU, tedy ODS a KDU-ČSL, Piráti a Místní). To zdůraznil krajský zastupitel Jan Vrba (ANO) nebo Renata Oulehlová (ANO), krajská zastupitelka a poslankyně.

"Podle našeho názoru šlo pouze o nablýskanou předvolební PR akci, na které se hodně mluvilo, šermovalo vizemi a dobře jedlo a pilo. Otázkou ovšem je, co to reálně našemu kraji do budoucna přinese. A když vidíme, kolik toho za čtyři roky udělala současná koalice, bojíme se, že vůbec nic," zdůraznila Jana Mračková Vildumetzová (ANO), krajská zastupitelka a poslankyně. A hned měla po ruce čísla, kterými ANO svá tvrzení dokládalo. "Kávový catering za 114 tisíc, relax zóna welcome drink Proseco za 101 tisíc. Technické zajištění akce stálo 396 tisíc, reklamní předměty stály 94 tisíc, videoprojekce 74 tisíc," vyjmenovávala zastupitelka Mračková Vildumetzová. Nad fontánkou se zurčící becherovkou už jenom mávla rukou. "Povídá se, že tam byla, ale nevím to stoprocentně," dodala. Hejtman Kulhánek ale fontánku s tímto typicky karlovarským produktem potvrdil.

Kritiku si ovšem vedení kraje nenechalo líbit a opozici upozornilo, že šlo o velmi prestižní akci, na níž byla diskutovaná silná témata od skvělých speakerů ze všech koutů České republiky, jíž se účastnilo přes čtyři sta hostů a diváků. "Tak příště jim máme podávat párek s hořčicí a gothajský salám? Vždyť šlo o velmi prestižní akci, na níž kraj navázal cenné kontakty a přiblížil své problémy profesionálům, kteří nám s tím mohou pomoci," odmítl krajský zastupitel Antonín Jalovec (STAN) výhrady hnutí ANO. Stejného názoru byl i krajský zastupitel Miroslav Plevný (nezávislý za STAN) a další koaliční zastupitelé.

Podle hejtmana Kulhánka ideová konference reVIZE de facto dvě sdělení. "Chceme dokázat, že pozitivní změna je v našem regionu možná a v tuto chvíli už probíhá a že závisí na všech lidech, kterým na rozvoji kraje záleží," zdůraznil. Leitmotivem akce byl návrat do budoucnosti aneb Karlovarský kraj v roce 2030. Program byl rozdělený do čtyř hlavních bloků, doprovodný program zajistila Agentura 4K v rámci vlastní stage. „Moc si vážíme odvahy Karlovarského kraje uspořádat ideovou konferenci v takovém rozsahu. Jsme s týmem 4K a hlavně aktéry moc vděční za příležitost diskutovat otevřeně nad budoucností kraje a rozvojem kulturního a kreativního odvětví," hájil tuto akci i ředitel Agentury 4K pro kulturní a kreativní průmysly Václav Blahout.

Na jednotlivých pódiích se při této ideové konferenci vystřídalo přes 70 řečníků. V sekci Budoucnost byznysu se představil například nový koncept flexibilních pracovních úvazků, tak zvaná gig ekonomika, rozvoj karlovarského letiště nebo smysl, jaký má pro krajskou ekonomiku reemigrace původních obyvatel.

Řečníci v bloku Zdravé tělo, zdravá duše mluvili o transformaci karlovarského lázeňství, duševním zdraví a významu pohybu a stravy na lidský organismus. Jaký je potenciál rozvoje Krušných hor, co je udržitelný cestovních ruch, slow turismus nebo site-specific hudební akce, vysvětlili prezentující v tematickém celku Přírodní a kulturní bohatství. A v bloku Vzdělaná a spravedlivá společnost zazněly např. prezentace týkající se města Plesná jako symbolu transformace, polytechnické vysoké školy nebo budování občanské společnosti v kraji. Následovaly diskuzní panely, kde byl prostor k hlubšímu zamyšlení nad danou problematikou.

„Věříme, že si všichni zúčastnění konferenci užili a načerpali spoustu inspirativních myšlenek. Dle zpětné vazby a počtu zúčastněných, kterých bylo 450, soudíme, že to byl velmi úspěšný první ročník. Těším se, až se tu za rok setkáme znovu a zhodnotíme, jak se nám podařilo nápady a doporučení, které padly během prezentací, implementovat a jak se pomocí nich daří pokračovat v pozitivních změnách,“ doplnil hejtman.

Konferenci finančně podpořili Accolade, Wacker, GrantThornton, Panattoni, Sokolovská uhelná, SUAS GROUP, Penta Hospitals.