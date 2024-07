V Karlových Varech bude k vidění nablýskaná F1 od soboty 3. srpna do neděle 4. srpna.

Během léta Formule 1 navštívila Brno, Horoměřice, Velkou Chuchli, Beroun nebo Trutnov.

Na vybraných místech si zájemci mohou vyzkoušet, jaké to je být mechanikem a formuli co nejrychleji přezout. Podle hesla: Nástroje do ruky, kola ven, kola zpět a jedeme!

Kde můžete formuli ještě vidět:

Red Bull Pit Stop Challenge

Karlovy Vary, Dolní Kamenná 3. - 4. 8.

Hradec Králové, Brněnská 10. - 11. 8.

Praha, Rohanské nábřeží – 16. - 17.8.

Red Bull Static car

Kroměříž, Velehradská 28. - 31. 7.

Praha, K Barrandovu 1. - 4. 8.

Praha, Rašínovo nábřeží – 5. - 11.8.

Praha, Rohanské nábřeží – 16. - 17.8.

Celá akce vyvrcholí 17. 8. 2024 přestavením Red Bull Showrun, kde se bude formule prohánět centrem Prahy s mistrem světa Davidem Coulthardem za volantem.