Fotbalové hvězdy hrály pro těžce nemocného Vašíka

Potůčky – Horst Siegel, Ladislav Vízek, Ivan Hašek, Tomáš Pilař. To je jen výčet českých fotbalových hvězd, kterým stálo za to, aby v sobotu přijely do Potůčků na Karlovarsku na benefiční zápas s místní jedenáctkou.

Jeho výtěžek putuje rodině nemocného pětiletého Vašíka Vopaleckého z Hroznětína. Narodil se jako naprosto zdravé dítě, pár hodin po porodu ho ale napadl zlatý stafylokok. Nemoc zvaná mrsa způsobila následné masivní krvácení do mozku a měla za následek diagnózu dětská mozková obrna. „Benefici děláme u nás podruhé. Jsme bohatá obec, a tak si můžeme dovolit podobné akce pořádat," uvedl spoluorganizátor Miroslav Šípek. Vloni se jim podařilo v rámci benefičního fotbalového utkání, na kterém se také ukázaly fotbalové legendy, vybrat 78 tisíc korun. „Horst Siegel bydlí v Abertamech, je to můj kamarád, takže nebyl problém takovou akci zorganizovat," vysvětlil Šípek. Letošní benefice byla rozdělena na dvě části – na zápas a benefiční koncert ve Skiareálu Potůčky. A dražily se na ní opravdu rarity – tenisová raketa Karolíny Plíškové a hokejka hráče NHL Davida Pastrňáka. Ten měl původně přijet i s dalším hokejistou Jaroslavem Bednářem, ale nakonec nedorazili. Příběh malého Vašíka je natolik závažný, že kvůli němu běží soudní líčení. Rodina totiž zažalovala nemocnici, kde se chlapec, kterému bude v srpnu pět let, narodil. „Vašík se narodil naprosto v pořádku. Po dvanácti hodinách se u něho objevily komplikace, které nemocnice nedokázala zvládnout. Za další dvě hodiny už byl převezen do mostecké nemocnice, kde mu zachránili život, trvalému poškození už ale nešlo zabránit," svěřila se maminka Tereza Vopalecká. Chlapec nedokáže zhola nic – nikdy nelezl, neseděl, nemluvil. „Bylo období, kdy začal malinko žvatlat. Ale to je pryč. Tato diagnóza je doprovázená epileptickými záchvaty, které se zhoršují. A kvůli epilepsii mozek zapomíná, takže i to nepatrné žvatlání Vašík nakonec zapomněl," pokračovala maminka nemocného hocha. Kvůli časově náročné péči o syna si nemůže dovolit chodit běžně do práce, a tak peníze scházejí. „Pro nás jsou nejdůležitější a také nejnákladnější rehabilitace. Pokud Vašík necvičí, jeho stav se zhoršuje. Zdravotní pojišťovna, u které jsme byli dříve, rehabilitace neproplácela. Ta současná je hradí, ale zpětně a jen částečně," poznamenala maminka. S nemocnicí, která měla nemoc zavinit, se rodina soudí. „Vinu odmítá. Žádáme po ní deset milionů, ona nám je ochotná proplatit jen pět set tisíc. To je přitom částka, kterou jsme vynaložili například jen na nákup některých speciálních zdravotních pomůcek. Kolik peněz jsme utratili jen za benzin, který jsme projezdili kvůli rehabilitacím, to snad ani nespočítám," dodala. Rodině Vopaleckých pomohly už předchozí benefice – přes 70 tisíc korun dostala na Perninském masakru motorovou pilou a pomohli jí i v Hroznětíně.

Autor: Jana Kopecká