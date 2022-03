Už podruhé se před Městskou tržnicí v Karlových Varech konaly v letošním roce oblíbené Farmářské trhy. Tentokrát na ně dorazili i prodejci ovocných stromů, kteří do Karlových Varů přijeli až z Litoměřic. Nejsou jediní, kdo na karlovarské Farmářské trhy jede desítky kilometrů. I když mají lidé stále více hlouběji do kapsy, stejně sem trhovci přijedou. Shodují se ale, že Karlovy Vary jsou opravdu specifické a že o zboží z trhu není až takový zájem, jako tomu je v jiných městech.

"Jsme až z Českých Budějovic. Když sem jedeme, zůstáváme tu rovnou čtyři dny, protože by se nám cesta jinak nevyplatila. Lidé, kteří u nás nakupují, jsou milí, jdou si pro to, co chtějí, ale Karlovy Vary jsou prostě jiné. Zájem tu není takový jako v jiných městech," říká prodavač uzenin Novákovo z komína. I jejich firma musela reagovat na všeobecné zdražování a českobudějovické uzeniny tak v průměru podražily o 10 procent. "Je to maximum, co jsme mohli, je to na úkor marží. Zda se to ještě vyplatí? Děláme to proto, že to děláme rádi," konstatuje prodejce uzenin.

O specifickém prostředí, které panuje v Karlových Varech, hovoří i cukrářka Šárka Pešinová, která s rodinou provozuje cukrárnu v Březové u Sokolova a na Farmářské trhy pravidelně dováží zákusky. "Lidé šetří, ale v Chomutově i sousedním Ostrově je to úplně jiné. Tam je zákazníků plno. Tady jsme byli také zvyklí na plné uličky, a teď je poloprázdno. Možná za to může špatná propagace trhů. Lidé o nich málo vědí a i když se konají pravidelně jednou za čtrnáct dní, dost často se neorientují, který je právě týden," komentuje cukrářka. I jejich rodinná firma musela zdražovat, ale právě vzhledem k tomu, že pocházejí z nejchudšího českého kraje, nemohli si dovolit jít s cenami příliš nahoru. "Kdybychom byli v Praze, tak by to bylo asi jiné," vysvětluje.

Na prořídlé uličky na trhu si stěžoval i prodejce keřů a stromů Jaroslav Šlahofer. "Býváme tu vždy jaře, ale letos je nějak málo lidí. Třeba se to ještě naplní," poznamenává prodejce, který má společně s příbuznými rodinnou pěstírnu v Litoměřicích. Zákazníkům nabízejí okrasné i ovocné keře a také ovocné stromy, které si sami roubují. V jejich sortimentu nechybí ani unikátní odrůdy meruněk a broskví - černé. "Přivážíme sem odrůdy peckovin, které jsou vysoce mrazuvzdorné, takže si je i zákazník z Karlovarského kraje, kde není tak teplo jako na Litoměřicku, může zasadit na své zahradě," dodává podnikatel.