Karlovy Vary – Kdo by chtěl brát křišťálový glób na lehkou váhu, nepochodí. Váží pět kilo.

Glóby už putují do náručí dívek | Foto: Deník / Peterová Marie

Mistři karlovarské sklárny Moser se již po osmnácté podílejí na výrobě cen pro Mezinárodní filmový festival. Jejich posláním je vyrobit dokonalou křišťálovou kouli, kterou bude třímat soška dívky. Ta připutovala do sklárny z dílny Miloše Vacka. Jejich spojením vznikne onen Křišťálový glóbus. Na začátku výroby koule stojí mistr sklář Jan Chalupka.

Ten musí vyrobit bezchybnou kouli, jediná bublinka značí zmetek. Poté výrobek putuje do rukou brusiči. Tím je Jiří Khas. Vybroušení jediné koule trvá přibližně čtyři hodiny, musí totiž dokonale zapadnout do rukou dívky. Finální fázi zajišťuje Jaroslav Greguš. Co tento pán spojí, už nikdo nikdy nerozdělí. Speciálním lepidlem utvrdí spojení sošky s koulí. Poté je hotovo. Křišťálové glóby už pak jen v klidu vyčkávají na své budoucího majitele.