Krásný víkend využilo mnoho lidí k procházkám a plno bylo tradičně na cestě do Svatošských skal, kde se mísili nejen pěší, ale i cyklisté nebo koloběžkáři. Malebnou trasu z chatové oblasti Tašovic či Doubí kolem řeky Ohře do Svatošských skal objevili ve velkém obyvatelé kraje při pandemii, protože to byla jedna z mála pohodlných možností úniku z uzavřených bytů do přírody, hlavně je lokalita v dosahu Karlových Varů.