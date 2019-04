Děti z tamní základní a mateřské školy daly sedmadvaceti stromům opravdu originální jména. Listnáče budou podél cesty tvořit ucelenou alej.

„Cílem našeho zeleného projektu je další regenerace celkového stavu přírody v našem nejbližším okolí,“ informoval starosta Drmoulu Josef Švajgl. „Navázali jsme tak na úsilí obce v minulých letech, navrátit do krajiny aleje a původní dřeviny.“

Obec, v níž často u svých prarodičů z matčiny strany v dětství pobýval budoucí diplomat, redaktor Československého rozhlasu, známý a uznávaný spisovatel, cestovatel a fotograf Norbert Frýd, je svou výsadbou zeleně pověstná. „Máme Zelenou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku 2011 za péči o zeleň a veřejná prostranství a následně jsme získali bronz na celoevropské soutěži Entente Florale Europe 2012. Už v roce 2002 se přitom Drmoul stal Vesnicí roku oceněnou Zlatou stuhou, do celkového hodnocení se pochopitelně promítla rovněž péče o zeleň v obci a péče o krajinu v jejím okolí,“ řekl starosta.

Projekt vyšel na více jak 147 tisíc korun a Drmoul ho realizoval díky Nadaci ČEZ. „Jaro se již probudilo, a tak v obcích napříč celou republikou opět začíná výsadba nové zeleně. Řadě z nich pomáhá právě Nadace ČEZ se svým grantem Stromy,“ uvedla Michaela Ziková, ředitelka nadace. „Velice nás těší, že je o něj stále zájem. Zvláště když se jedná o úsilí obce navrátit do krajiny aleje a původní dřeviny, jako je tomu právě v Drmoulu. Jinde se třeba pouštějí do obnovy původních sadů, které již před mnoha lety zanikly, případně nahrazují staré a nemocné stromy novými. A co je hlavně potěšující, že do výsadby se zapojují sami obyvatelé, mnohdy celé rodiny s dětmi. Velmi nás tentokrát všechny v nadaci zaujalo, že visačky na stromech nesou jména nejen dětí coby jejich patronů, ale právě i stromů.“

Všechny nově vysázené stromy totiž mají jména, která jim vymyslely děti z místní základní a mateřské školy. Jsou takříkajíc skřítkovská, jako například Alejovníček rozvětvený, Skřítovníček alejový či Nosánek lipový. „Máme šikovné paní učitelky, které to s dětmi opravdu umí a snaží se stále pro ně vymýšlet něco nového. Když chodí s těmi menšími ven do přírody, tak pochopitelně i do světa skřítků. Od toho už byl jen kousek, aby se pustily děti do vymýšlení originálních jmen,“ poznamenala s úsměvem místostarostka Jana Mouchová.