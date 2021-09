Začaly v úterý na svatého Václava, a potrvají až do soboty 2. října, a to hned na dvou atraktivních lokalitách. Jednou jsou Smetanovy sady, druhou pak Sadová kolonáda. Na obou místech vystupují regionální umělci (například soubor Dyleň na snímku), slavnosti ale zpestřují i přední čeští interpreti, jako skupina Čechomor, která ve Smetanových sadech koncertovala v úterý v podvečer. Návštěvníkům je k dispozici občerstvení, které doplňuje přehlídka regionálních pivovarů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.