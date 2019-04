Do města, které však paradoxně s kraslicemi nemá nic společného, neboť vychází z německého slova Graslitz, které se dá volně přeložit jako palouk, doputovalo více než šest stovek ručně vyrobených vajíček. A každé je originál. Pochází právě z dílny asociace, která má celou expozici v Libotenicích na Litoměřicku.

Výstava ke Kraslicím už neodmyslitelně patří. Kromě velikonočních kraslic zdobených voskovým reliéfem nebo batikováním jsou k vidění velikonoční zajíčci, panenky v českých a moravských krojích nebo dokonale upletené pomlázky. „Jen připravit samotnou výstavu nám trvalo tři dny,“ poukázala Alena Botlíková, ředitelka Městské knihovny v Kraslicích, která výstavu připravuje, a ukazuje přitom na množství vitrín, ve kterých jsou skvostné velikonoční kraslice. Nechybí mezi nimi ani ty od členky asociace Lenky Volkové z Prahy. Ta kraslice zdobí celý rok a pro letošní Velikonoce jich vytvořila už 150. „Práce je to nádherná, ale náročná,“ říká jednoznačně. Její práce začíná venku, kdy v létě vyráží sbírat jezerní sítinu. „V tomto období totiž dozrává a její kvalita je nejlepší,“ poukázala. Následuje vyfouknutí, vysušení a nabarvení vajíčka. „Až pak se mohu pustit do zdobení,“ řekla. Mezi její oblíbené techniky patří zdobení jezerní sítinou, slámou nebo voskovým reliéfem. „Zdobení jedné kraslice trvá až osm hodin,“ dodala a ukazuje přímo na výstavě své letošní výtvory. Kromě toho tam vystavuje i svou sbírku panenek v dobových krojích, které sama vyrábí.

Šikovné malířky a malíři kraslic předvádí své umění přímo na místě, a to až do neděle. Nechybí mezi nimi ani otec a syn Pavel a Jakub Poulíčkovi, kteří jsou jedni z mála malířů velikonočních vajíček. „Jsem rád, že se lidé stále zdobením kraslic tradičními technikami zabývají. Ať jim jde práce stále od ruky,“ řekl malíř.

Výstava je přístupná v malém sálu kraslického kulturního domu od 9 do 17 hodin. Zavítat můžete také do Světa jarních řemesel, a to v sobotu 13. dubna od 18 hodin do městské knihovny, kde si vyzkoušíte výrobu slaměných ptáčků, panenek z kukuřičného šustí, pletení pomlázek a zdobení kraslic.