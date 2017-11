FOTO: Město si hýčká svůj tábor pro děti

Ostrov, Manětín - Deset let usilovné práce, 41 milionů korun a 25 chatek, taková je bilance tábora, kterým ročně projde kolem tisícovky účastníků. Jedná se o jeden z mála táborů v Karlovarském kraji, který patří městu. V nové sezoně čeká na jeho návštěvníky překvapení.

V současnosti se totiž v Manětíně buduje venkovní jídelna, která bude hotová v polovině prosince. „Měla by nám vyrůst pergola, kde budou stoly a lavice, které zde budou natrvalo, aby se nemusely uklízet vždy na konci sezony. Pergola bude ve stejném duchu, jako jsou chatičky, takže by sem měla zapadnout. Je to takové srdce tábora, kde se shromažďujeme na jídlo, ale i když potřebujeme svolat všechny děti. Jde o prostor, kam se všichni vejdou,“ popsala chystanou novinku ředitelka MDDM Ostrov Šárka Märzová.



Zároveň s tím získal tábor také střelnici, která by se měla v budoucnu pozměnit a sloužit nejen jako sklad nástrojů, ale také jako místo, kde budou moci děti trávit volný čas. „Bývalou střelnici jsme získali od města pro vlastní užívání. Chtěli bychom zde vytvořit zázemí a nějakou technickou místnost. A aby zde mohly děti trávit čas v případě nepříznivého počasí. Jinak je tady krásný prostor i pro sportovní vyžití,“ řekla Märzová.





Děti mají své zázemí nejen venku, ale také ve velké vnitřní jídelně, kde tráví čas během nepřízně počasí. Ať už prší nebo příliš praží slunce. Až 150 dětí zde může hrát hry, soutěžit, ale i tancovat. „Jedná se o největší místnost, která v areálu tábora je,“ uvedla Märzová. Tábor Manětín je ve své podstatě nezávislý na svém okolí. Kromě nadstandardně vybavené kuchyně se může chlubit vlastní trafostanicí, čističkou odpadních vod, ale také pitnou vodou. „Celý tábor je odkanalizován. Jsou tady dva řady. Jeden je na dešťovou vodu, která sbírá vodu ze střech jednotlivých chatek, a potom je tu splaškový řád, který je svedený do čistírny odpadních vod,“ uvedl vedoucí investičního odboru Jiří Šuster. Součástí kanalizace je také kořenová čistírna odpadních vod, která ještě vodu dočistí.



S koncem sezony se ale musel tábor připravit na zimu. „Nejdůležitější je voda. Museli jsme vypustit kotel



a bojlery. Poté se uklidí veškerý nábytek, v chatkách jsme museli odtáhnout nábytek, aby nám neplesnivěl. A zavřít okenice, aby nelákaly zloděje,“ sdělila Märzová. S novou sezonou se zase chatky vymalují, pak nastoupí opraváři a nakonec přijde na řadu úklidová firma.



V Manětíně se konají i svatby. „Je to jedna z oblíbených akcí, která se tady vyzkoušela, a od té doby tu byly už tři nebo čtyři. Odstartoval to bývalý ředitel domu dětí a mládeže,“ řekla Märzová.



Do Manětína se jezdí skoro padesát let. „Tábor má velkou tradici. Samotný dům dětí a mládeže funguje od roku 1971 a tábor máme od roku 1972. Je velmi oblíbený. Můj tatínek Ivan Matouš byl ředitelem více jak 40 let,“ dodala.