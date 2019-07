Horní Slavkov - Haptický model relikviáře sv. Maura, hrad Loket, zámek Hluboká, Lednice či plzeňský kostel sv. Bartoloměje v parku miniatur Boheminium v Mariánských Lázních.

To jsou jen některé z modelů, které vznikly pod rukama odsouzených ve Věznici Horní Slavkov. Tisíce hodin titěrné práce, jak říkají sami tvůrci. A výsledkem jsou makety staveb propracované do sebemenších detailů. A to vše jen podle fotografií, které si nyní vězni mohou maximálně zvětšit díky počítači. Mají ho nově ve vězeňské modelářské dílně, která oslavila v roce 2018 desetileté výročí. U jejího zrodu stál před jedenácti lety Radek Jirsa, vedoucí oddělení zaměstnávání vězňů, který fungování dílny, v níž pracuje většinou pět odsouzených, přiblížil.