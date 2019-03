Cheb - Více než dva roky se komplikovaně dostávají do centra Chebu obyvatelé z chebské čtvrti Švédský vrch. Město jim tehdy uzavřelo 300 metrů dlouhou a 300 tun vážící ocelovou lávku, která vedla přes chebské nádraží.

V roce 2018 došlo k demolici lávky, která desítky let vedla přes chebské nádraží. Nová vyjde zhruba na 100 milionů korun. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Vloni došlo dokonce k její demolici. A lidé se neustále ptají. Povede se postavit lávku novou? I když město zpřístupnilo pro pěší jinou cestu do této čtvrti, lidé stále doufají, že se lávky dočkají. Město nyní podá žádost o dotaci a konečný verdikt padne v létě. Vedení města i připustilo, že pokud se nepodaří dotaci získat, mohlo by se pokusit můstek pro lidi vybudovat i za městské peníze. Nová lávka by měla přijít až na 100 milionů korun.