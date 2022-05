"Bohužel, oprava hotová do 15. května nebude. Doufáme, že to stihneme do konce měsíce," informoval náměstek primátorky Petr Bursík (ODS). Komplikace se týkají místa před bistrem Pupík. "Je tam položen kabel, o kterém se dopředu vědělo, a byl správně označen v plánech. Nepočítalo se ale, že je uložen v betonu v malé hloubce, a to jen třicet centimetrů pod povrchem," vysvětlil Bursík.

V úvahu tak přicházely dvě varianty. Síť patří společnosti ČEZ, která městu nabídla, že by kabel přeložila na vlastní náklady. Jenomže by to podle Bursíka trvalo rok, což je nereálné. "Město si to proto udělá samo, trvat by mu to mělo tři až čtyři týdny," doplnil náměstek primátorky.

Rekonstrukce dopravního terminálu byla rozdělena do tří etap. Ta první měla být hotová 20. září, ale nakonec se tak stalo až v závěru loňského roku. "Během prací vyvstaly nepředpokládané komplikace se sítěmi uloženými pod komunikacemi, které byly v dokumentaci zakresleny jinak, než skutečně vedly. Šlo především o plyn a kanalizaci, jejíž některé části nebyly zdokumentovány vůbec. V části Horovy ulice se to týkalo i rozvodů elektřiny. V některých případech, třeba u plynu, se situace nedala vyřešit jinak než přeložkou, a museli jsme tak čekat i na součinnost správce, a v tu chvíli nemohla stavba v daném místě pokračovat," vysvětloval vloni na podzim mluvčí radnice Jan Kopál.

Na první etapu měla navázat druhá, která se týkala samotné rekonstrukce terminálu včetně přístřešků. Město kvůli špatně zakresleným kabelům nakonec harmonogram prací změnilo, druhou část odsunulo na letošní jaro a ještě na podzim se pustilo do třetí, v níž se řešila část Jugoslávské ulice a její křižovatka s Varšavskou a část Horovy ulice od Varšavské dolů na světelnou křižovatku ve tvaru T.

Součástí rekonstrukce celého prostranství byla i zásadní změna v parčíku před Městskou tržnicí, centrální stezku od nástupiště nahradily dvě boční symetrické, které jsou podle odborníků bezpečnější pro přecházení chodců od autobusů. Revitalizace se má dočkat i travnatá plocha před Tržnicí, kde město vysadí solitérní ovocné stromokeře muchovníky, záhony trvalek, například rozchodníkový nebo mateřídouškový, a další drobnou zeleň. Náklady na celou rekonstrukci se pohybují kolem 30 milionů korun.