Karlovarsko - Volby do Evropského parlamenty se i druhý den obešly na Karlovarsku bez problémů.

Studentka Nicole Kubartová šla volit podruhé, považuje to za svou občanskou povinnost. | Foto: Deník / Redakce

Účast je někde větší - třeba kolem 15 procent, někde přesáhla už dopoledne hranici 30 procent. Ti, kteří volili, to považují za svou občanskou povinnost. Členové volebních komisí se většinou shodli, že volby jsou pro ně dlouhé a že by se mohly zkrátit na jeden den, což by ušetřilo mnoho peněz. Svůj čas si tak hlavně ženy krátí hlavně čtením, některé i pletením a háčkováním.