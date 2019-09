Karlovy Vary – Dva dny plné skvělé muziky nabídl letošní ročník Létofestu. Ten se o víkendu konal na karlovarském stadionu AC Start, kde potěšil a pobavil tisíce nadšených fanoušků.

Pořadatelé odvedli skvělou práci a dokonale zvládli avizovaný lineup, který obsahoval osmnáct kapel. Problém nebyl ani s novinkou zvanou cashless, tedy bezhotovostní platbou. Co se týká výkonů jednotlivých formací, tak z pátečního programu lze jednoznačně vyzdvihnout Pražský výběr, který se představil ve skvělé formě a kompletní sestavě. Následující slovenští Horkýže Slíže odvedli svůj standard a ten, kdo skvěle diváky pobavil, byl Jiří Macháček a jeho MIG 21. Toto vystoupení bylo tím správným předkrmem pro následující Monkey Business. Dvojice interpretů Matěj Ruppert s Terezou Černochovou naprosto uhranula zaplněný stadion a předvedla to, na co jsou fanoušci této party kolem charismatického Romana Holého zvyklí. Monkey Business zkrátka dokázali, že je hudební Anděl ve správných rukách. „Za mě je tady v Karlových Varech zatím letošní Létofest nejlepší,“ pochválil vlnící se publikum Matěj Ruppert.