Radnice zařadí nově vzniklý pozemek po sanaci na seznam prodejných.

Sanace svahu nad kinem Čas má být hotová do konce roku. Město pak chce nový pozemek nabídnout k prodeji. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Nestabilní svah nad karlovarským kinem Čas, který přidělal starosti radnici, má být vyřešen ještě do konce letošního roku. Uvedl to náměstek primátorky Josef Kopfstein po čtvrtečním místním šetření. Otázkou stále zůstává, co bude s novou plochou, která vznikla nad svahem při pracích na jeho zabezpečení.