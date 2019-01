Karlovarský kraj - Sněžení, někdy v kombinaci s deštěm a silným větrem, způsobuje padání stromů na komunikace.

Těžký mokrý sníh vyvrací a láme stromy především v horských oblastech Karlovarského kraje. Od začátku roku evidují hasiči v kraji 167 událostí, kdy vyjížděli odstranit spadlé stromy. Od začátku minulého týdne, tedy od 7. ledna, kdy začalo více sněžit, je to celkem 147 událostí. Při těchto událostech hasiči odstranili 365 spadlých stromů. Toto číslo nemusí být konečné, u některých událostí jednotky neupřesnily počet míst, kdy bylo potřeba zasáhnout.

"Nejhorší situace je v oblasti Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Pernink, Potůčky, Nejdek. S ohledem na nebezpečí pro samotné jednotky hasičů během zásahů na silnicích z Jáchymova na Boží Dar, z Jáchymova na Abertamy a z Bublavy na Stříbrnou, kdy ve sněžení a větru stále padají další stromy, byly úseky těchto silnic na nezbytně nutnou dobu zcela uzavřeny pro veškerý provoz. Kvůli klimatickým podmínkám došlo během víkendu v oblasti Božího Daru k výpadkům signálu mobilních, v oblastech kolem Nových Hamrů, Jáchymova, Božího Daru, Mariánské, Abertam a Perninku evidovali během víkendu energetici krátkodobé výpadky dodávek elektrické energie, náhradní zdroje hasiči nikde dodávat nemuseli," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

V období od 7. ledna do 14. ledna evidují hasiči celkem 168 událostí, které mají souvislost s počasím. V průměru vyjížděli ke 24 událostem denně kvůli sněhu a větru, celkový počet řešených událostí v tomto období je 234. "Kromě popadaných stromů se jednalo o devět dopravních nehod, kdy vozidla narazila do spadlých stromů, dvě železniční dopravní nehody opět nárazem vlaku do spadlého stromu. Dále hasiči v několika případech odstraňovali sníh ze střech budov, kde hrozil pád kusů sněhu a ledu. V Božím Daru, Horní Blatné a v Bublavě pak pomáhali se zprůjezdněním místních komunikací," poznamenal Kasal.

Celkem u těchto událostí zasahovalo 34 jednotek hasičů. Nejvytíženější jednotky především kvůli popadaným stromům jsou dosud Jáchymov (22 výjezdů), Nejdek (17), Potůčky (13), Pernink (9), Merklín (6) či Abertamy a Boží Dar (5).

V Karlovarském kraji během víkendu zasahovala také technika ze Záchranného útvaru Zbiroh. V pátek odpoledne požádal starosta Božího Daru o pomoc při zprůjezdnění komunikací uvnitř města. Příjezdové komunikace do oblasti má na starosti údržba silnic, uvnitř města pak samospráva. Boží Dar jako horské město je velmi dobře vybaveno technikou a lidmi pro úklid i od sněhu. Týden trvající sněžení v kombinaci s větrem ale už bylo nad jejich možnosti. "Hasiči tak do Božího Daru přesunuli kolový nakladač ze stanice Karlovy Vary a další dva nakladače ze Zbirohu. Zároveň svojí technikou převezli hasiči do města také zapůjčenou sněhovou frézu z karlovarského letiště. Ve městě bylo nutné odstranit sníh z ulic, aby byla zajištěna dostupnost složek IZS k obyvatelům města a aby byl možný v aktuálních podmínkách co nejlepší průjezd městem," dodal Kasal.

Hasiči zároveň pomohli s odvozem shrnutého sněhu mimo ulice města. O stejnou pomoc během víkendu požádali také z Horní Blatné a Bublavy, podle dostupných kapacit se do těchto míst přesunula volná technika. O zasahující hasiče se během zásahu starala místní samospráva a to jak ubytováním, místem pro odpočinek a ve spolupráci s Ostrovem také zajištěním stravy.

Situaci ohledně klimatických podmínek a potřeb obyvatel především horských oblastí bude v pondělí odpoledne řešit krizový štáb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a situaci bude analyzovat také krizový štáb kraje.