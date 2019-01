Karlovy Vary - Jurij Gagarin otevřel světu bránu k poznání vesmíru

Na karlovarském letišti si lidé připoměli památku padesáti let od slavného letu Jurije Gagarina | Foto: Deník/ Jakub Kopřiva

Na karlovarském letišti se sešli významní hosté a další lidé. Ti si připoměli u sochy kosmonauta Jurije Gagarina padesáté výročí od jeho letu do vesmíru. „Tato osobnost si zaslouží plný respekt a obdiv. Lidé na něj vzpomínají na celém světě,“ řekl při vzpomínkovém aktu Jaroslav Borka, náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Ten také připoměl, že po návratu z kosmu bylo Československo, konkrétně Praha prvním zahraničním místem, které navštívil. Jurij Gagarin také navštívil Karlovy Vary v rámci Mezinárodního filmového festivalu.

Není snad nikdo, kdo by neznal jméno legendárního kosmonauta Jurije Gagarina. Proto ani výročí padesáti let od jeho letu do vesmíru nezůstalo bez pozornosti. U jeho sochy na karlovarském letišti se konala vzpomínková akce za účasti generálního konzula Ruské federace a dalších významných hostů.

Na letiště si našli cestu i příznivci kosmonauta z řad veřejnosti. Ti si mohli také vyslechnou projevy náměstka hejtmana Jaroslava Borky, či primátora Petra Kulhánka. „Jurij Gagarin se do historie světa zapsal nezmazatelným písmem. Určitě jsem velmi rád, že zde můžu společně s vámi na jeho odvahu zavzpomínat. Když letěl do kosmu, tak mu bylo dvacet sedm let. Z poměrně neznámého pilota a díky jeho cestě stala světová osobnost. Navíc otevřel bránu do kosmu dalším následovníkům,“ uvedl primátor Kulhánek.

Slovami chvály a úcty nešetřil ani náměstek Borka. „Byl to člověk, na kterého vzpomínají lidé všude. Měl vztah i k naší zemi, protože navštívil Prahu i Karlovy Vary. Myslím, že se na něj nikdy nezapomene. Musel to být velmi odvážný člověk,“ řekl náměstek Borka.

Sedmadvacetiletý Gagarin startoval ke svému historickému letu před padesáti lety v 7:07 minut středoevropského času z kosmodromu Bajkonur v kulové kabině o průměru 2,3 metru. Za necelou hodinu letu dosáhl výšky 327 kilometrů nad zemským povrchem a začal se vracet zpět k Zemi.

Ve výšce 7000 metrů byl kosmonaut automaticky katapultován a přistál na vlastním padáku stejně tak, jako už prázdná kosmické loď. Na zemský povrch dopadl v 8:55 středoevropského času. Kosmická loď dopadla o osm minut dříve asi dva kilometry od Gagarinova přistání.

Gagarin zemřel 27. března 1968 ve věku 34 let. Příčina není stále přesně známa. Podle některých se letoun srazil s hejnem ptáků nebo s jiným letadlem.