Karlovy Vary - Ani nepřízeň počasí nedokázala Karlovaráky odradit o zpívání koled

Česko zpívalo koledy a připojily se k němu i Karlovy Vary. Kdo přišel na vánoční trhy na třídě T. G. Masaryka, ten si užil kouzelnou vánoční atmosféru s těmi nejoblíbenějšími českými koledami. I přes nepřízeň počasí si je přišlo zazpívat odhadem 300 návštěvníků.

Na pódiu se návštěvníkům akce představila pěvecká třída Štěpánky Steinové.

„Bylo to krásné. Myslím si, že by takových akcí mělo být víc. Škoda jen toho počasí, které není moc vánoční,” řekla Irena Jankovská, která se na akci zastavila i se svým vnoučkem Alešem.

„Zpívání koled mi moc nejde, ale moc se těším na dárky,” poznamenal sedmiletý chlapec.

Jedním z těch, které vánoční koledy přilákaly, byl i student Jakub Kovář. "Koledu jsem nezpíval už ani nepamatuju. Naštěstí ale Deník připravil zpěvník, tak si mohu pomoci," řekl.

Už před 18 hodinou se na třídě T.G.Masaryka začali scházet první návštěvníci. "Celý den jsem měla strach, že bude foukat vítr a přijde déšť nebo dokonce sněžení. Vždyť ještě ve čtyři odpoledne ještě lilo," svěřila se seniorka Alžběta Kovačíková. "Naštěstí se počasí alespoň na chvíli uklidnilo. Doufám, že tohle zpívání nebylo poslední," zeptala se.

Tři vánoční koledy poprvé spojily Karlovy Vary se zbytkem republiky. Deník ale slibuje, že zpívání se bude opakovat i v příštím roce.

"V roce 2012 budeme zpívat také. A datum konání se nedá jen tak zapomenout. Bude to 12. 12. 2012," slíbil šéfredaktor Karlovarského deníku Petr Przeczek.

V Karlových Varech se podobná akce konala poprvé. Akci připravil Deník, Rádio Impuls a generální mediální partner televize Nova. Rádio Impuls změnilo ve střčedu 14. prosince své programové schéma a ve stejný čas, jako zpívali lidé v celé republice, hrálo tři koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma.

Deník připravil pro všechny návštěvníky také dvě soutěže.

Pro děti do deseti let je připravena soutěž o nejkrásnější obrázek s vánoční tematikou. Ten kdo nestihl obrázek odevzdat u stánku Karlovarského deníku, ho může do pátku 16. prosince 10 hodin přinést do redakce na třídě T. G. Masaryka 32. Nezapomeňte na druhou stranu napsat svou adresu a telefonní číslo. Obrázky můžete případně zaslat také e-mailem na adresu miroslav.cerveny@denik.cz. Nejhezčí obrázky uveřejníme v sobotu 17. prosince. Tři nejlepší malí malíři získají vstupenku do Muzea strašidel v Plzni.



Na své si přijdou také dospělí. Fotografové Deníku přímo na akci fotili návštěvníky při zpívání koled. Snímky zveřejníme v pátečním vydání Karlovarského deníku. Ten, kdo se na některém z nich pozná, bude mít šanci získat šest piv. Stačí, aby s novinami, ve kterých se poznal, přišel do redakce Karlovarského deníku na třídě T.G. Masaryka, kde získá svou výhru. Ty budeme vydávat do vyčerpání zásob.