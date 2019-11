Jednalo se o Krušnohorskou, Truhlářskou, Školu jazyků a 1. máje ve Dvorech. Na té poslední přitom nebyla situace tak jednoznačná. Ne všichni její učitelé totiž stávku podpořili, ale přesto se škola připojila do protestní akce celá. O nezajištěné děti bylo ale postaráno, ráno měly standardně k dispozici družinu, po prvním zazvonění se jim věnovali pedagogové. „Do stávky se zapojilo celkem dvanáct učitelů, nepodpořilo ji deset,“ uvedl ředitel školy 1. máje Jiří Kopárek, jenž sám byl jedním z protestujících.

„Do poslední chvíle jsme nevěděli, kolik kolegů stávku podpoří. Ještě dnes ráno ji jedna vyučující podepisovala. Všechno bylo hodně narychlo a chtěli jsme zajistit dětem, o které by se rodiče nemohli postarat, dozor,“ vysvětlil ředitel. Každé dítě dostalo v úterý písemnou informaci pro rodiče, že škola bude ve středu zavřená. Zázemí školy nakonec potřebovalo pět dětí z druhého stupně, dvaatřicet z prvního. Menší byly rozděleny na dvě skupiny a s učiteli hrály hry i zpívaly. Náhradní program mělo také pět žáků druhého stupně. Stávky se například neúčastnila Eva Konečná, která včera dohlížela na jednu skupinu dětí z prvního stupně. „Stávka nebyla dobře připravená, byla hodně narychlo. Navíc já nemám důvod protestovat, jsem spokojená s tím, co mám,“ poznamenala vyučující.

Děti, které si včera prázdniny neudělaly a musely i během stávky do školních lavic, ale vůbec netruchlily. „Rodiče museli do práce, a tak jsem tady. Od nás ze třídy jsme tu čtyři a vůbec mi to nevadí,“ svěřila se Dáša Hametová ze 3. B. „Naši museli taky do práce, ale já se sem těšila kvůli kamarádkám. Hrajeme si a taky jsme zpívali,“ dodala Dášina spolužačka Majda Vinišová. Marek Jožko ze sousední 3. A rodiče nemá, a přesto šel rovněž do školy. „Jsem z dětského domova a do školy jsem prostě musel,“ řekl.