První farmářské trhy v novém školním roce, které se konaly v pátek tradičně na prostranství před Městskou tržnicí v Karlových Varech, hatil déšť. Právě nepříznivé počasí ale i doba těsně před výplatou jsou podle trhovců v posledním období důležitými faktory, kvůli nimž nemají lidé o karlovarské trhy takový zájem. Tentokrát byly stánky se zeleninou, kterých tu bývá hned několik a u nichž bývá největší frmol, zaplněny čerstvou úrodou česneku.

Farmářským trhům kraluje zelenina. Na bio vejce se fronty nestojí | Video: Kopecká Jana

Zákazníci mohli těsně před příchodem podzimu vybírat i další druhy české zeleniny, ale i právě sklizeného ovoce. Zahradníci pak měli možnost zakoupit různé druhy okrasných rostlin, keřů či ovocných keřů. K tradiční nabídce farmářských trhů před Tržnicí patřily samozřejmě také tentokrát uzeniny, pečivo, nebo polotovary od Pasteláků a také domácí vejce.

S bio regionálními vejci přijely do Karlových Varů opět Hana a Helena Stánkovy z farmy Pokluda z Rudné. Posteskly si, že spíše než kvůli prodeji jezdí před Městskou tržnici za reklamou. I když totiž jejich bio vejce stojí o mnoho méně než v obchodě, fronty se u nich zkrátka netvoří. „Velikost M máme za 7 korun, L pak o korunu dražší. V obchodě stojí 12 korun. Zákazník k nám přijde a řekne, že jsme drahé a nebo že bio vejce nepotřebuje. Zpravidla zde prodáme asi jen kolem tří set kusů vajec. Spíše než kvůli tržbě tady stojíme tedy proto, že naší rodinné farmě děláme reklamu a lidé se o nás tak více dozvědí. Jinak se snažíme zviditelnit přes facebook, zboží prodáváme ze dvora a každou středu nabízíme rozvoz zdarma po celém regionu,“ vysvětluje Hana Stánková.

S chovem slepic začala rodina jejího manžela v květnu loňského roku. Na starost je mají všichni příbuzní. „Na Rudné máme čtyři tisíce slepic, kde je vlastně naše slepičí základna. Bydlíme v Nové Roli a tam chováme bio slepice na trávě, aniž by dostávaly cokoliv chemického,“ pokračuje chovatelka slepic, která ale přiznává, že je to černá díra. „Než jsme s chovem začali, říkali jsme si, že je to super nápad pořídit si slepičí farmu, realita je ale hodně tvrdá. Ceny máme nižší než v obchodech, za více vajíčka prodávat nemůžeme, protože to už by je zákazníci nekupovali vůbec. Dobrou zprávou je, že stále více lidí chápe, že domácí a bio vejce jsou zkrátka jiná než ty v hypermarketech,“ poznamenává Hana Stánková.