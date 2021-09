Iniciátorem celé akce byl Jan Sebján, který se podle svých slov na charitativním koncertě dohodnul s kapelou Žhavý krok během dvou minut. Do akce se zapojili i místní lidé, farní charita Sokolov či dobrovolní hasiči z Jindřichovic. Výsledkem byla nádherná částka 24.620 korun, setkání místních i lidí z okolí a večer plný muziky a nepřeberné zábavy, při které ani zpěvák kapely neváhal vydražit své triko, které ihned na místě předal šťastnému majiteli.

Rocková zábava na podporu sedmileté Nelinky z Kraslic, která trpí řadou závažných onemocnění, vynesla přes 22 tisíc korun. K tomu připočteme 2200 korun od skupiny dřevorubců Jelena a spol a máme zde krásných bezmála 25 tisíc korun. Ale život není jen o penězích a číslech, ale o setkávání a radosti ze života a neskutečné milosti, která je kolem nás. Díky za dnešní rockovou zábavu a vaše dary pro Nelču. Těším se na další pařbu s kapelou Žhavý krok v Jindřichovicích," řekl Jan Sebján.

Večer se líbil i prarodičům, kteří mají Nelinku ve své péči. "Krásný večer, pecka muzika a ta atmosféra. Je úžasné, že se zde sešlo tolik fajn lidí co rádi pomáhají. Děkujeme vám všem z celého srdce za tuto skvělou akci, byl to krásný zážitek. Prostě vás všechny líbám za vaší neskutečnou pomoc Nelince. Penízky od vás, hodných lidiček, použijeme na rehabilitace, které Nelince moc pomáhají. Moc děkujeme za tak krásnou částku co se mezi vámi vybrala a vydražila. Já osobně děkuji za krásný zážitek a krásný pocit že na to nejsme sami," řekla babička Nelinky Laďka.