Na českou klientelu chce nyní cílit vedení města Karlovy Vary. Už teď je jasné, že Češi na zahraniční dovolené letos nevyrazí. Byla by to tak příležitost, jak pomoci s oživením cestovního ruchu, na němž jsou Karlovy Vary závislé.

Cílit chce město především na dvě skupiny: na rodiny s malými dětmi a bezdětné páry. „Společně s infocentrem se tak nyní zaměříme na propagační kampaň Karlových Varů, která se spustí 1. června. Tématem bude: Karlovy Vary, město zážitků. Některé aktivity v našem městě nebyly doposud tolik propagovány, a přitom i v Karlových Varech mohou lidé zažít aktivní dovolenou. Naše město je i místem pro rodiny s malými dětmi, na které bychom se chtěli zaměřit. Připravujeme pro ně příměstské tábory, které bychom jim nabídli zdarma,“ informovala karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Podle koaličního zastupitele Josefa Märze to ale není právě dobrý nápad. „Lákat sem celé Česko mi přijde jako bláznovství,“ konstatoval.

Naopak zastupitel Petr Kulhánek (KOA) to vidí jinak. Podle něj například infocentrum připravilo program, který by návštěvníky do lázní přilákal. „Musíme být ovšem rychlí a dynamičtí a tyto programy na podporu turistiky spustit. Jenom tak lázně rozpohybujeme,“ zdůraznil Petr Kulhánek. Město by do tohoto programu, jehož stavebním kamenem jsou vouchery pro návštěvníky Karlových Varů s nabídkou řady slev, investovalo desítky milionů, minimálně dvacet. Rodina s dětmi by tak mohla při týdenním pobytu obdržet až pět tisíc korun na osobu. Tyto peníze ale v lázních podle Josefa Dlohoše, ředitele infocentra, zůstanou. Hosté je utratí za služby. „Chceme tak rozhýbat a podpořit lázeňství i malé podnikatele,“ vysvětlil ředitel infocentra.