Už druhé Karlovarské kulturní léto (KKL) začalo tento pátek, a to jako spontánní počin na podporu místnímu turismu, který doplácí na celosvětovou pandemii. I letos budou každé pátky a soboty na Náplavce před Lázeňským sanatoriem Thermal patřit českým hudebním špičkám, po nichž budou až do půlnoci následovat afterparty s dýdžeji. Začátku letošního ročníku ovšem vůbec nepřálo počasí, a tak to na pátečním koncertu kapely Tatabojs vypadalo spíše jak na nějakém hudebním festivalu. Lidé lační po dlouhé kulturní pauze sem navzdory dešti dorazili v pláštěnkách a s deštníky. A výborně se bavili. A to i přes to, že organizátoři měli navíc menší problémy s elektřinou.

Má to ovšem své ale. Hlasitá hudba do pozdních večerních hodin se totiž ne všem návštěvníkům města zamlouvá. A tak ještě během koncertu Tatabojs obdržela redakce Deníku mailem stížnost na tuto produkci, která zároveň byla odeslána i vedení města. M. Žemlička z Prahy se velmi ostře pustil do radnice, kterou nazval dutou budovou magistrátu. "Bylo by třeba si uvědomit, že lázeňské centrum jaksi "nepatří" běžným obyvatelům města, ale je určeno, zvláště nyní, kdy je zisk z lázeňství třeba obnovit, lázeňským hostům - pacientům. Když už tedy chcete do Unesca, si to laskavě uvědomte. A lázeňští hosté - pacienti, nejsou vskutku zvědaví na to, aby jim do noci do oken, i když pevně uzavřených, řvala rocková či jaká muzika, když jedou do Karlových Varů za klidem a léčením. Na řvaní muziky pro vaše občany - i v čase nočního klidu - máte ve městě milionovou KV Arénu a jiná místa, než lázeňské centrum s naštvanými pacienty," píše turista.

Vedení města chce dát díky KKL místním i turistům velkou porci zábavy. KKL je součástí akce Vary žijou (vloni to bylo Vary město zážitků), které skončí až v polovině září a podle primátory Andrey Pfeffer Ferklové nabídne na 200 kulturních akcí a na stovku koncertů, které se vedle Thermalu budou každou neděli konat na koupališti Rolava. "Karlovarské kulturní léto souvisí s podporou cestovního ruchu, a díky tomu přijelo do Karlových Varů vloni nejvíce českých turistů za posledních deset let. Prodali jsme vloni i rekordní počet Regionkaret, zatímco za celý rok 2019 to bylo 400 kusů, vloni to bylo 34 tisíc. Faktem je, že jsme ji zlevnili z původních 700 korun na 150, v září jsme pak cenu zvedli na 300 korun. Díky této kartě má její držitel zdarma MHD jak u nás, tak i v Mariánských Lázních," říká primátorka.

Vedle koncertů se uskuteční během KKL hrané prohlídky, různé worshopy, módní přehlídky, lidé budou moci vyrazit na nordicwalking, na Rolavě bude veřejné promítání českých filmů, jako třeba Šarlatán, Ženská pomsta či Štěstí je krásná věc.

"Karlovarské kulturní léto bude pokračovat ještě v září, kdy na 3. je naplánován Festival vína, druhý zářijový víkend pak bude patřit tradičnímu Festivalu světel," doplňuje karlovarská primátorka. Ta přislíbila, že se k prvním stížnostem na KKL konkrétně vyjádří začátkem pracovního týdne.