Už podruhé uspořádaly tuto sobotu Lázeňské lesy Karlovy Vary akci nazvanou Podzim s Lázeňskými lesy na svém novém sídle Na Svatém Linhartu.

Na Svatý Linhart dorazily davy lidí. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Zájem Karlovaráků byl opravdu velký. A není divu, bylo krásné počasí a navíc dělat tu bylo možné ledacos a návštěvníci toho také mohli mnoho uvidět. Lesníci tu malé i velké zájemce školili v lesní pedagogice, ukázali jim lesní techniky. Ten, kdo chtěl, si mohl vyzkoušet bezpečnou střelbu na asfaltové holuby z laserové brokovnice nebo chytání ryb v místním rybníčků. Velký zájem byl také o simulátor harvestorů, kdy si návštěvníci mohli otestovat, že ovládat takový stroj na práci s dřevem není právě jednoduché. Nejvíce fanoušků měla ale zřejmě lesní zvěř, kterou mohli lidé v tento den v určitý termín nakrmit. A samozřejmě bez návštěvníků nezůstalo ani místní lanové centrum. "Na Linhartu už jsme s rodinou byli, ale to bylo ještě před lety, kdy tu byla jen obora a lanové centrum. Přilákal nás sem opravdu bohatý program. Naše děti si to fakt užily a my taky. Vyšlo bezvadné počasí. Jen škoda, že přišlo až tolik lidí," komentovali akci Vodráškovi z Lokte.