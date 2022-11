„Událost připomíná tradice myslivosti a také patrona myslivců svatého Huberta,“ uvedla kastelánka hradu Hana Cestrová. Akci si ve slunečném říjnovém odpoledni nenechala ujít téměř tisícovka návštěvníků, jak místních, tak i zahraničních. Odpolední program zpestřil sokolnický spolek Teir s letovými ukázkami dravců, k vidění byly ukázky výcviku loveckých psů a vábení zvěře. Program doplnilo Myslivecké sdružení Františkovy lázně. Myslivci se mimo jiné postarali o zážitek u střelnice. Během dne byly také možné prohlídky hradu.

V rámci myslivecké osvěty popisoval zájemcům Petr Bock z žírovického mysliveckého spolku, čím krmit a nekrmit lesní zvěř, nebo jak se chovat v lese.

„Do krmelce rozhodně nepatří pečivo, sladkosti, zkrátka lidské jídlo z kuchyně. Zvířatům to sice chutná, ale špatně tyto potraviny tráví. Pak se nafouknou a mohou uhynout,“ řekl Deníku Bok. Podle něho je vždy nejlepší se na případném krmení domluvit s myslivcem. „Stačí, když lidé ke krmelci pohodí pár kaštanů či žaludů. Ideálně na zem, ne do krmítka. Ne všichni umí plody správně skladovat. Dále můžeme krmit cukrovou řepou či mrkví, ty ale nesmí přemrznout. Nebo sušenými jeřabinami,“ doplnil. Podle myslivce je ale krmení poslední, co v lese řeší. „Nejhorší je volné pobíhání psů, kteří štvou zvěř. Lidé chodí křížem krážem po lese, neuvědomí si, že na posedu může být myslivec,“ uzavřel Bock.

V duchu myslivosti se neslo i občerstvení, kterým mohli příchozí zahnat hlad. V nabídce byl kančí guláš, srnčí ragú, klobásy. Kdo měl chuť na sladké, mohl zakoupit domácí buchty od babiček či perníčky. Děti se zabavily v myslivecké tvořivé dílničce. Většinu z nich však nejvíce zaujaly ukázky se zvířaty. „Přijeli jsme na slavnosti po dvou letech. Manžel se těší, že si zastřílí. S pětiletou dcerou máme nejhezčí zážitek z ukázky myslivecké kynologie a přehlídky dravců,“ popsala Ema Málková, která na Seeberg dorazila z Karlových Varů.