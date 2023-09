FOTO, VIDEO: Opravy průtahu se přesunuly. Nyní se pracuje u Tesco

Generální rekonstrukce karlovarského průtahu se v pondělí 25. září posunula do své třetí a předposlední etapy. Silničáři tak nyní opravují část komunikace na takzvaných Tesco mostech, tedy úsek v zatáčce u tohoto obchodního nákupního centra, a to ve směru od Karlových Varů na Cheb. Práce v této části průtahu potrvají týden, pak se přesunou do protisměru.

