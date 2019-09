Karlovarsko zažilo v sobotu Den regionálních železnic. U této příležitosti byla na trať postavena také parní lokomotiva z roku 1947 Šlechtična.

Ta se vydala několikrát do Ostrova z Karlových Varů a zpět, a také na opačnou trasu do Sokolova. Pro mnohé to byl opravdu velký zážitek a jízdu s parní lokomotivou si nenechali ujít. Desítky lidí postávaly na perónech a podél celé tratě, aby si ji mohli vyfotografovat či natočit.