Nebývalé krásné počasí láká lidi ven. Kvůli pandemii mají ale omezené možnosti - nesmějí se shlukovat, v zastavěných částech města musejí mít zakrytá ústa, nesmějí překročit v rámci procházek hranice obce, autem pak ani hranice okresu. Právě kvůli omezenému pohybu ale ta nejoblíbenější místa v Karlových Varech zažívají velký nápor návštěvníků - ať už jde o cestu do Svatošských skal nebo o volnočasové areály Rolava a Meandr. Strážníci i policisté místa pravidelně monitorují a kontrolují, zda se lidé neshlukují a používají roušky, pokud tedy nesportují.

Redaktoři Deníku vyrazili na kontrolu s karlovarskými strážníky ve středu odpoledne, kdy vysoké teploty kulminovaly. V obou areálech byly desítky převážně malých dětí. I když jak na Rolavě, tak i Meandru, bylo opravdu mnoho lidí, žádné konflikty tam strážníci řešit nemuseli. Dospělí zakryté obličeje většinou měli, děti až tolik ne. A ti, kteří právě neměli nasazenou roušku, si ji okamžitě vytáhli, když uviděli strážníky.

"Chceme vás jen upozornit, že jste v areálu, který není sportovištěm. Pokud tedy nesportujete a právě nesvačíte, musíte mít zakrytý obličej," vysvětloval návštěvníkům strážník Pavel Dawidko. Lidé byli vesměs rozumní a se strážníky nediskutovali. "Já svačím. Ano, až dojím, roušku si nasadím," hájil se muž na Meandru. Trochu jiné to bylo se ženou, která seděla sama opodál na lavičce, četla si a opalovala se. Zakrytý obličej neměla. "A proč si to mám nasazovat?" nechtěla se se nechat zviklat žena. Strážník Dawidko ji znovu vysvětlil, proč je rouška nutná, že by měla být ohleduplná i ke svému okolí. Žena následně sáhla do kabelky a roušku vyndala.

Dalším, kterého ho strážníci upozornili na nezakrytý obličej, je mladík. "Aha. Já ji ale u sebe nemám. Dojdu si pro ni do auta," řekl mladík. Strážníci obešli Meandr a pokračovali dál. Jejich další zastávkou byla Rolava. Hned za vstupem upozornili čtveřici ostřílených starších mužů, kteří jsou do půli těla, že i oni musejí mít roušky. Pánové nediskutovali a nahledali roušky.

Strážníci postoupili k největšímu chumlu, který je tradičně na pískovišti s prolézačkami pro nejmenší. I tam všechny upozornili, že Rolava není sportoviště a že pokud lidé nesportují a nesvačí, jsou všichni starší dvou let povinni mít zakrytá ústa. Maminky kývaly poslušně hlavami. Bylo téměř 23 stupňů a pod respirátorem na sluníčku téměř nedýchatelno, prostě k nevydržení. Ne každý ale má šanci pobývat na své zahradě a do lesa do stínu se ne každému za takového počasí chce. Lidé z města nyní příliš možností, kam se svými dětmi vyrazit, nemají. "Je to problém. Kdyby zůstaly otevřené okresy, lidi mohli na své chaty. Takto ale zůstávají ve městě," komentoval situaci velitel městské policie Marcel Vlasák.

Strážníci se od začátku pandemie snaží jít cestou zdravého selského rozumu - nejdříve upozorní a až pak přicházejí na řadu pokuty pro ty, co nařízení odmítají. "Městská policie v Karlových Varech od 1. ledna do 30. března letošního roku provedla 2433 kontrol. Na porušení nařízení upozornila 863 osob, kdy jsme nezjišťovali totožnost. 91 osobám jsme domluvili, to už bylo s prokázáním totožnosti. V 228 případech jsme pak udělili pokutu v příkaze na místě. Celkem jsme na pokutách vybrali za letošní rok 150 500 korun, 15 případů jsme postoupili správnímu orgánu," doplňuje velitel Vlasák.