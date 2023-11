Barokní theatron byl ještě před několika lety rozpadající se ruinou prorůstanou kořeny stromů. Amfiteátr se ale podařilo zachránit a v sobotu tento zámecký zahradní skvost odborníci představili veřejnosti. Podívejte se v obrazové reportáži na tuto barokní stavbu.

Podívejte se v obrazové reportáži na barokní stavbu - theatron. | Video: Antonín Hříbal

Tři roky trvala obnova architektonické krajinářské stavby, která v zámeckém parku sloužila jako amfiteátr a tvořila s největší pravděpodobností hlavní centrum parku. Archeologický průzkum odhalil i vzácné kamenné sochy, terakotové prvky či drahé kameny vestavěné do tří teras. Zajímavostí je, že theatron v minulosti neunikl pozornosti filmařů. Diváci jej mohou spatřit jako kulisu například ve filmu Radúz a Mahulena z roku 1970 s Magdou Vášáryovou a Janem Třískou v hlavních rolích. V roce 1997 tam Kryštof Hanzlík točil rodinný film Do nebíčka, kde si zahrál například Petr Hapka a k filmu složil i hudbu. A v roce 2009 tam Juraj Herz natočil horor T.M.A.

V sobotu v sále administrativní budovy zámku Valeč viděli návštěvníci dokumentární film o obnově theatronu, který natočila Městská knihovna v Praze, a pak se k barokní stavbě vydali s archeologem Filipem Prekopem, památkářem Jakubem Chaloupkou a kastelánem Tomášem Petrem, kteří na obnovu theatronu po odborné stránce dohlíželi.

„Co jsme ještě objevili, je místo, kde byla původně zřejmě kašna, s kanálkem a tlakovým dřevěným potrubím. To ukazuje na vývěr vody, která pak byla odváděna dál. V těchto místech byl tedy nějaký vodní prvek,“ popsal archeolog Filip Prekop. Nad theatronem jsou dodnes na vrchu kopce patrné vodní nádrže. Odtud ale voda padala přes vodopád, který zatím obnovený není.

Volně přístupný teatron mohou návštěvníci vidět v době otevření areálu zámku, a to v pátek a v sobotu vždy od 11 do 23 hodin, v neděli pak od 11 do 18 hodin. Na léto příštího roku na theatrnu představí premiéru barokní hry.

Zdroj: Antonín Hříbal

Novinkou na zámku Valeč jsou také tři sochy v zámeckém sklepě. Autorem soch z hadrů napuštěných sádrou je Jakub Hadrava, který proslul stejnou technologií vytvořenými sochami umístěnými v kostele Svatého Jiří v Lukové, kde jich je umístěno 32. „Jde o novou expozici hlavně pro prohlídky s dětmi. Budou mít v rámci prohlídky úkoly, a nakonec potkají tyto ´duchy´,“ sdělila Deníku zámecká kurátorka Barbora Tichá. „A protože máme i mimo sezónu otevřeno v pátek a v sobotu až do jedenácti hodin večer, je možné si zapůjčit lampy, a zámek projít jen za svitu těchto lamp,“ dodala kurátorka s tím, že navštívit mohou samozřejmě i prostory s novými sádrovými sochami.