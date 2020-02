Ubytovna byla vybudována z 25 let nevyužívané budovy v areálu. Stála necelých 94 milionů korun a stavba trvala rok.

„Byl to nápad současného ředitele Pavla Zangeho, který krátce po svém nástupu začal přemýšlet o jejím využití jako ubytovny,“ uvedl generální ředitel Vězeňské správy Petr Dohnal. „Ubytovna je postavená v moderním duchu, na jednoho vězně tak připadá šest metrů čtverečních, což je evropský standard,“ poznamenal Dohnal.

České normy jsou přitom jen čtyři metry čtvereční. Zásadní inovací je také instalace posuvných dveří v celách. „Přemýšleli jsme, jak udělat úzké prostory ve věznici bezpečnější. Jako řešení se ukázaly posuvné dveře,“ vysvětlil Zange. „Je to nóvum. Určitě bychom je mohli použít i v jiných věznicích,“ dodal. Moderní ubytovnu si pochvalují i vězni, kteří ji měli možnost navštívit. „Na cele je záchod a spí se tu po jednom nebo po dvou, a ne po deseti, jak jsme zvyklí,“ konstatoval odsouzený Robert Lukáč, který byl jedním z deseti vězňů, kteří pomáhali se stavbou. Výstavba nové ubytovny je podle náměstka ministryně spravedlnosti Zbyňka Spousty jednou z nejvýznamnějších investičních akcí vězeňské správy, v dohledné době se akce takového rozsahu neplánuje.

„Tato nová ubytovna pomůže i zlepšit situaci v přeplněných věznicích,“ dodal Spousta. První vězni by se do ubytovny mohli nastěhovat už 1. března, jejich nedostatkem věznice rozhodně netrpí. Naopak má problémy s podstavem zaměstnanců. Kvůli navýšení počtu vězňů je totiž potřeba přijmout až deset nových dozorců a deset nových strážných, kterých je už nyní nedostatek. Věznice se snaží zaměstnance přilákat i náborovými příspěvky až do výše 150 tisíc korun.