Karlovarský kraj – /FOTO, VIDEO/ Zřejmě to byla tvrdá debata, protože z pracovny po jednání vyšla hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) s velmi odhodlanou tváří a za ní premiér Andrej Babiš (ANO) sice s úsměvem, ale více mediálním než opravdovým.

Jakoby svým výrazem říkal, že´Kdybych to byl býval věděl, kolik problémů tento kraj obnáší, tak bysem sem nechodil.

„Hejtmanka je velmi energická žena, mám hlavu plnou úkolů,“ postěžoval si. K řešení toho oba měli hodně a rozhodně nešlo o Knoflíkovou válku, ale o bitvu argumentů, jak do kraje dostat od státu co nejvíce peněz.

„V našem kraji klesá počet obyvatel, jsou zde nejnižší platy, problematická je struktura vzdělanosti, máme největší počet lidí se základním vzděláním, přibývají senioři, nyní jich v kraji bydlí na šedesát tisíc, řešíme strukturální postižení kraje či dopravu,“ znovu a velmi důrazně připomněla hejtmanka před premiérem ty nejpalčivější krajské problémy.

Andrej Babiš i ministři už o nich leccos věděli, protože hned první zastávkou na včerejším výjezdu vlády do Karlovarského kraje byl Žalmanov. Zde se opět řešila soustavně problematická komunikace D6. „Dopravní spojení kraje s Prahou je nejhorší v celé republice,“ uvedl Andrej Babiš. A zatím stále nebude lépe, protože podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) nebude tato dálnice dokončena před rokem 2026. V roce 2021 by se mohlo začít se stavbou úseku u Žalmanova, kde zatím chybí i územní rozhodnutí. Z dálnice D6 tak zbývá dostavět ještě osm úseků, celkem dlouhých asi 63 kilometrů.

„Nedokončené dálniční spojení brání Karlovarskému kraji podle jeho vedení v dalším hospodářském rozvoji,“ znovu zdůraznila hejtmanka Vildumetzová. S dopravou, tentokrát leteckou, se vláda seznámila na na mezinárodním karlovarském letišti. Ani tady není situace růžová, přestože hejtmana k návštěvě vládního kabinetu zvolila právě růžový kostýmek.

Kraj chce totiž rozšířit přistávací dráhu, aby v Karlových Varech mohla přistávat vícenákladová letadla. Tento záměr si ale vyžádá kolem 200 milionů, další stovky milionů by stálo prodloužení dráhy. A to je pro Andreje Babiše zcela evidentně cena příliš vysoká. Proto zapochyboval, zda je to investice potřebná, protože zatím koncepce letiště neexistuje. Ale také připustil, že letecká doprava je pro tento turisticky exponovaný kraj velmi důležitá.

Andrej Babiš na druhou stranu ocenil konkrétní kroky kraje, kterými se snaží problémy v regionu řešit, například motivační prvky do zdravotnictví. Za škodu ale považuje to, že zde není veřejná vysoká škola, ale přislíbil podporu střednímu školství, například s otevřením střední policejní či vojenské škole. Hejtmanka Vildumetzová s premiérem Babišem prodiskutovala také potíže s keramickou školou, kterou kraj musí opravit a snaží se, aby budova byla vyňata z památkové ochrany, nastínila mu, že by bylo vhodné, aby na obědy do škol zdarma měly nárok i matky samoživitelky a zmínila i projekt pro dvouleté děti, o něž by se místo mateřských škol mohl při denní docházce starat kojenecký ústav, jež je příspěvkovou organizací kraje.

„To by mohl být návod, jak tento nyní diskutovaný problém, zda jsou mateřské školy pro dvouleté děti vhodné, či ne, odstranit. Protože jde oi zdravotnické, nikoliv školské zařízení,“ zdůraznila hejtmanka.

Podle předsedy vlády Babiš by kraji mohl pomoci program Restart, který poskytne třem zanedbaným krajům až miliardy korun. Podpoří tak vznik pracovních míst, inovace či zlepšení podmínek ve vzdělávání. To považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za specifickou podporu Karlovarského kraje.