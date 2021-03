FOTO, VIDEO: Začala demolice Dvorského mostu v Karlových Varech

Tolik očekávaná demolice zchátralého Dvorského mostu v Karlových Varech je tady. Bagry a těžká technika s rypadly a bodly už najely na most a začaly s jeho demolicí.

Těžká technika už najela na Dvorský most v Karlových Varech kvůli jeho demontáži. Most je uzavřen od 15. března. Nový má společnost Eurovia postavit do konce letošního roku. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Most je přitom uzavřen od půlnoci z neděle na pondělí. Ještě před pár dny bylo pouze jasné, že po mostě auta neprojedou 15. března, samotná demolice byla závislá na aktuálním stavu v řece Ohři, přes kterou Dvorský most vede. Vzhledem k aktuálním průtokům nebylo ale třeba už otálet, a tak společnost Eurovia začala s demontáží stávající komunikace. Rypadla zatím odstraňují povrch vozovky, most přišel na jedné straně o své zábradlí, na druhé je stále ponechán průchod pro pěší. I ten bude ale zakrátko uzavřen a lidé řeku přejdou v tomto místě už jen po přilehlé technické lávce, která se aktuálně zpevňuje a dokončuje se na ní bezbariérový přístup pro kočárky a vozíčkáře.