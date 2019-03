Expozice knižní vazby v loketské knihovně ho stále připomíná a připomínat bude. Nezapomínají ani Lokeťáci. A teď tuto významnou loketskou osobnost připomene i výstava věnovaná jeho nedožitým 80. narozeninám. „Když jsem se poprvé dozvěděla o chystané výstavě, tak jsem, upřímně řečeno, nebyla ráda. Jednak jsem si myslela, že to bude smutné a pak že nikdo nepřijde. A to by bylo ještě smutnější. Jsem fakt moc vděčná, že tady jste,“ řekla na úterní vernisáži Jarmila Sobotová. Atrium loketské knihovny zaplnilo několik desítek hostů, kteří jednoho z nejvýznamnějších českých uměleckých knihařů 20. století a zakladatele Expozice umělecké knižní vazby v Lokti, který získal světový věhlas, mají stále v úctě a vážnosti. Výstava potrvá do 7. dubna.