Těch rok od roku přibývá, stejně jako stoupá prestiž MFF. Statistika návštěvnosti hovoří jasně, během uplynulých let se na MFF každý rok prodalo přibližně 130 tisíc vstupenek a akreditovalo se přes 13 tisíc účastníků. Také letos se návštěvníci filmové přehlídky mohou těšit na pořádnou porci filmů. Podle uměleckého ředitele Karla Ocha bude promítnuto 180 celovečerních filmů. „Daří se nám některé opakovat, třeba i čtyřikrát. Mezi nejdelší filmy se řadí Satanské tango, které trvá 450 minut,“ doplnil. Překvapením pro diváky bude projekce nového hudebního filmu Pavarotti v neděli ve 22.30.

„Je to emotivní, nádherný snímek krále vysokého C,“ uvedl Och. Největší ozdobou letošní filmové přehlídky bude Julianne Moore, držitelka Oscara, která převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Společně s režisérem Bartem Freundlichem a hercem Billym Crudupem uvedou film Po svatbě. Hostem letošního ročníku MFF bude americká herečka Patricia Clarkson, letošní držitelka Zlatého glóbu za světově úspěšný seriál Ostré předměty, jehož vybrané díly uvedl vloni karlovarský festival v evropské předpremiéře.

Patricia Clarkson převezme v rámci slavnostního zakončení 54. MFF Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na karlovarský festival se vrací držitel Ceny prezidenta MFF a Oscara Casey Affleck, aby představil film Světlo mého života, který napsal, režíroval, produkoval a zahrál si hlavní mužskou roli po boku nového hereckého talentu Anny Pniowsky. Do Karlových Varů přijíždí i herečky Karla Hayward, Liana Liberato nebo režisérka Marha Stephens či scenáristka Shannon Celleatry. V Karlových Varech ale ani letos nebudou chybět ani čeští herci, režiséři a umělecké osobnosti. Zda organizátoři MFF čekají ještě další filmové hvězdy, to neprozradili. „Dokud se neprojdou po červeném koberci, pak o nich mluvit nebudeme,“ zdůraznil Jiří Bartoška.

Prodej vstupenek na filmy začne dnes v devět hodin ráno u hlavní pošty a ostatní festivalové dny budou pokladny otevřeny od osmi do 22 hodin.

Letos po několika letech osiří při MFF letní kino, kde festivalové hvězdy byly v těsném kontaktu s diváky a John Travolta si zde na pódiu na hudbu z kultovní Pomády perfektně zatrsal. „Je to škoda, ale chápu, že provoz kina je ztrátový. Já do letního kina chodil s maminkou a dekou, rád na to vzpomínám,“ uvedl Jiří Bartoška. Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová ale uvedla, že letní kino ztraceno není. „Jednáme s organizátory, kteří by zde provozovali klub a kino by se změnilo na přírodní kulturní amfiteátr,“ vysvětlila. Že karlovarský festival nabírá ve světě stále vyšší kredit, to potěšilo Jiřího Bartošku. „By zařazen časopisem Guardian mezi nejlepších šest festivalů na evropském kontinentě,“ uvedl. Právě on jej převzal spolu s Evou Zaoralovou před 26 lety a ode dna jej dostali do filmových výšin.