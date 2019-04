Program u anglikánského kostela v Mariánských Lázních začal po poledni dílnou pro nejmenší děti, nejen kluci mohli před kostelem plést pomlázky. Vzhledem ke krásnému počasí si mohli návštěvníci akci vychutnat před kostelem. „Šli jsme náhodou okolo,“ řekla jedna z návštěvnic. „Přilákala nás lidová hudba a zpěv. Zvědavost převládla, a tak jsme tady. Je hezké, že soubor drží tradice, na které my v tom spěchu zapomínáme.“ A že se bylo na co dívat. Během několika bloků návštěvníci prošli od masopustní oslavy přes vynášení smrtky a přinášení líta. Nechybělo ani velikonoční koledování.

O to, aby Marjánkovské jarnění potěšilo nejen sluch a zrak, ale také chuťové buňky, se postarali členové folklorního souboru, kteří pečou pro návštěvníky velikonoční beránky a mazance.

Marjánkovské jarnění se v Mariánských Lázních koná už od roku 2011 a vždy přiláká mnoho návštěvníků. „Jsem tady už popáté,“ řekla Anna Roháčková z Mariánských Lázní. „Letos jsem s sebou přivedla i šestiletou vnučku. Té se nejvíc líbil medvěd, který vystupoval v masopustní obchůzce. Co se líbilo mně? Že jsem se ve vzpomínkách vrátila do svého dětství, kdy se Mařena vynášela v každé vesnici a Velikonoce se braly jako křesťanské svátky a také svátky jara. Dnešní generace už to bohužel nezná,“ posteskla si.