Vyprodán do posledního místa byl první historický letecký charterový spoj z karlovarského letiště do turecké Antalye. Jeho start byl naplánován na 19. hodinu ve středu15. června. Kvůli softwarové chybě v řízení leteckého provozu, k níž došlo ale během středy a která zkomplikovala leteckou dopravu v celé České republice, se natěšení cestující dozvěděli, že jejich let bude mít zpoždění přibližně 2,5 hodiny. Více si přečtěte ve čtvrtek dopoledne na webových stránkách Deníku. Dozvíte se například, jaké další světové destinace by mohly být letecky s Karlovými Vary propojeny.