V prvém případě jde o Sedlecký kaolin. Ten chce solární panely umístit poblíž dolu Osmóza, kde se stále těží a ještě mnoho let má. Fotovoltaická elektrárna by se měla nacházet v lokalitě, kterou má Sedlecký kaolin zrekultivovat a zalesnit.

„Mohu potvrdit, že společnost Sedlecký kaolin požádala obec o změnu územního plánu na pozemky, které jsou nyní vedené jako těžební. V tuto chvíli se na změnách pracuje. Tato firma není jediná, kdo o to požádal a kdo má zájem o vybudování fotovoltaiky v našem katastru. Takovým dalším žadatelem je město i Nová Role, která chce na místě bývalé skládky v Božičanech instalovat solární panely,“ uvedl starosta Božičan Miloš Kameš.

Jak ale vysvětlil starosta Nové Role Luboš Pastor, město o změnu územního plánu v Božičanech nežádalo. „To je společnost Thun,“ reagoval Pastor.

„Fotovoltaiku bychom zde vybudovali především pro naše potřeby, čímž by se nám snížily energetické náklady, vyrobenou energii bychom určitě nechtěli dávat do sítě. Mohli bychom díky ní pomoci i Nové Roli, kde bychom jí mohli například napájet veřejné osvětlení. Má to ale jeden velký háček. O připojení do sítě ČEZu žádáme už dva roky a jak jsme se dozvěděli, kvůli nedostatku kapacity bychom mohli být napojeni až třeba v roce 2035,“ konstatoval ředitel porcelánky Thun Vlastimil Argman.

Také podle jednatele Sedleckého kaolinu Radomila Golda je zájem společnosti o vybudování solárních panelů v Božičanech stále aktuální. I on je ale k realizaci fotovoltaické elektrárny hodně skeptický. „Je to otázka legislativy a je tak ve hvězdách, zda někdy fotovoltaiku u Osmózy budeme stavět,“ poznamenal Gold a pokračoval: „Co se týče plánované rekultivace této lokality, tak elektrárna má určitou životnost a po její demontáži k rekultivaci dojde. Je třeba se zamyslet nad tím, které plochy jsou v Česku vhodné pro obnovitelné zdroje. Nejsme první, kdo je plánuje v důlních prostorách, náš výmysl to není,“ dodal Gold.