Františkánský klášter v centru Chebu na Františkánském náměstí má unikátní křížovou chodbu. Řadí se k nejkrásnějším místům v tomto historickém městě.

Večerně nasvícený františkánský klášter v Chebu. | Foto: Mária Cibová

Každý den kolem něj projdou stovky lidí. Někteří ani netuší, jak cenný je tento skvost. Původní klášter minoritů byl založen spolu s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie kolem poloviny 13. století. Nedlouho po jeho založení ho zachvátil ničivý požár. Brzy po svém dokončení tak prošel prvními stavebními úpravami. Postupem času byl klášter ještě několikrát přestavěn a jeho současná podoba pochází až z 18. století. V 15. století přešel klášter nařízením papeže do správy františkánů, kteří tu pobývali společně s řádovými sestrami klariskami. Františkáni spravovali klášter až do roku 1951, kdy byli z Chebu vyhnáni tehdejším režimem. Do majetku církve se klášter vrátil až po dlouhých 40 letech. V areálu františkánského kláštera je možné navštívit kostel Zvěstování Panny Marie, zahradu a unikátní gotickou křížovou chodbu, v níž se dochovaly zbytky nástěnných maleb z 15. století. Podle pověsti se tam má za časného rána zjevovat 11 mnichů, kteří v chodbě při požáru uhořeli. Klášter je veřejnosti přístupný každý rok od května do září.