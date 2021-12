Restrikce kvůli koronavirové pandemii si vybírají daň. Ve městech se zrušila mnohá adventní vystoupení a provozování vánočních trhů. Františkovy Lázně si poradily po svém a vánoční atmosféru nevzdávají. Hudební altán u Františkova pramene je nazdobený a bude zpívat.

„Měl sloužit jako jeviště pro vystupující u vánočního stromu. My jsme toho využili a nainstalovali na něj reproduktory. V létě jsme tu měli Hudbu do ulic. Už jsme si všichni zvykli na to, že to ve Frantovkách žije. I proto tu bude hrát altán reprodukovanou hudbu plnou vánočních melodií každý den. Návštěvníci ji budou moci slyšet od čtrnácti do devatenácti hodin až do Štědrého dne,“ vysvětluje ředitel Divadla Boženy Němcové ve Františkových Lázních Arnošt Němec.