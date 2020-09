Podle starosty Františkových Lázní Jana Kuchaře se ale nejedná o pravdivý údaj. Počty nakažených jsou několik týdnů staré. A lázeňské provozy se zavírat nebudou.

„Nastavili jsme veškerá hygienická opatření po komunikaci s krajskou hygienickou stanicí, která jsou hodnocena jako dostatečná. Mrzí mě, že nikdo nenapíše, že se jedná o trasování už za víc než měsíc. Pokud by se tímto způsobem vytrasovalo kterékoliv turistické město v České republice, byla by čísla podobná,“ vyjádřil se starosta, který působí zároveň jako předseda Svazu lázeňských míst.

Současnou situaci považuje za nefér. A to proto, že se radnice snažila aktivně testovat před zářijovou lázeňskou sezonou. „Dělali jsme si vlastní testy, abychom měli bezpečné zázemí pro klienty, tím jsme si způsobili, že se lidé s covidem začali objevovat. Otestovali jsme i personál ve městě a objevili jsme zhruba 27 nakažených,“ řekl starosta.

Podle něj existuje pravidlo, a to nejen kvůli koronaviru, že když se v lázních objeví někdo nemocný, s léčbou končí a jede domů.

„Takže kdokoliv sem přijel třeba v neděli a v úterý jel domů, byl označený, že se nakazil ve Františkových Lázních. Ale padesát procent přijíždí hromadnou dopravou,“ poznamenal Jan Kuchař.

Ve Františkových Lázních bylo každý týden zhruba 5000 ubytovaných hostů a dalších 20 tisíc lidí jezdilo do města denně.

„Slyšel jsem už o tom, že prý se celé Františkovy Lázně uzavřou a nikdo tam nebude moci chodit. To mi přijde přehnané. S manželkou jsme tam nedávno byli ubytovaní a nechali jsme si pro jistotu udělat testy a měli jsme je negativní. Přijde mi to jako nafouknutá bublina,“ sdělil Stanislav Svoboda z Karlových Varů.

„Zprávy o uzavření Františkových Lázní, které se poslední dny začaly šířit, se nezakládají na pravdě. Mohu všechny ujistit, že se nechystá ani uzavření lázeňských domů a ani města. Ještě před nařízením Ministerstva zdravotnictví jsme přijali opatření, které i Krajská hygienická stanice považuje za dostatečné, abychom ochránili nejen obyvatele našeho města, ale také lázeňské hosty. V minulém týdnu se uskutečnilo jednání se starosty se zástupci ubytovacích a stravovacích zařízení a mnoho z nich již tato opatření měla zavedena ve svých provozech.,“ dodal starosta.

Celé vyjádření starosty Jana Kuchaře k současné situaci ve Františkových Lázních:

Asi všichni čtete nyní hrůzostrašné zprávy z Františkových Lázní o šíření nákazy covid 19. Média hledají senzaci, mohu to chápat, každopádně není vše uvedeno do kontextu. Tedy budu se to snažit, alespoň trochu, vysvětlit. Dva dny poté, co se uskutečnila návštěva františkolázeňských podnikatelů u ministryně Dostálové s díky za pomoc lázeňství, spustila jihočeská ředitelka Krajské hygienické stanice, mimochodem politička a neúspěšná kandidátka na hlavní hygieničku ČR, hon na čarodějnice. Vyjádřením do místních jihočeských plátků vypustila poplašnou zprávu, která způsobila celorepublikové trasování Františkových Lázní. Paradoxem je, že první lokalizovaný případ ve Františkových Lázních byl z Jindřichova Hradce, tedy právě z Jižních Čech. Ano, čísla jsou vysoká, ale je třeba zmínit, že jsou to nakažení, "kteří mají souvislost" s naším městem.

Tedy se u nás ubytovali, poobědvali, dali si kávu atd… Které z měst v ČR bylo tímto způsobem trasováno? Kolik ze současných 10.000 nakažených bylo například na Lipně, nebo v Českém Krumlově? To se bohužel nikdo nedozvíme. Dozvíme se ale tyto informace o Františkových Lázních, celkem zajímavé nemyslíte? Asi náhoda. Ale k číslům. Ve Františkových Lázních máme cca 5.000 lůžek. Jsme obsazení již od poloviny července na téměř na 100%. V Jižních Čechách to zřejmě někomu vadí. Trasování je prováděno zpětně, tedy v současné době je to číslo za cca 5 týdnu. Průměrná délka pobytu ve Františkových Lázních je 6,5 dne, tedy cca týden. Znamená to tedy, že u nás bylo ubytováno za tuto dobu cca 25.000 klientů, k tomu je třeba přičíst cca v průměru 500 denních návštěvníků, to je za 5 týdnů dalších 17.500 lidí. Tzn. za posledních 5 týdnu, které jsme trasováni, prošlo Františkovými Lázněmi více jak 40.000 lidí.

To je slušné číslo na 5,5 tisícové město. Dle statistiky trasování bylo nakaženo 200 lidí, které mají SOUVISLOST s naším městem. To je 0,5%. Nikdo se ale také v médiích nezmínil, že mnoho lidí bylo lokalizováno v prvních dnech pobytu, tedy covid si do našeho města již přivezli. To ale nevadí, trasujeme přece Františkovy Lázně, tak jim to dáme na vrub.

Co dělal starosta? Každý den jednal s hygienou, komunikoval s podnikateli, zjišťoval aktuální stavy. V součinnosti s hygienou, podnikateli i ministerstvem zdravotnictví, zavedl veškerá doporučená opatření, která jsou hygienou brána jako plně dostatečná. Na sklad města zajistil 30.000 roušek, 1000 respirátorů a rukavic. Jsou k dispozici všem kdo potřebují… senioři, školky, školy, obchody, lázeňské domy atd. Budu jen doufat, že panika, vyvolaná senzacechtivými médii, nezpůsobí ve Františkových Lázních ekonomický kolaps a z úspěšného turistického města neudělá město s 30% nezaměstnaností.

Tedy pro všechny, kteří mají nyní potřebu vysílat nesmyslné zprávy: fungují lázeňské domy i jejich balneoprovozy, funguje Aquaforum, restaurace i kavárny. Máme otevřené školy i školky. Venkovní kulturní akce pořádáme a máme stále téměř 300 ha parádních městských parků.

Takže pokud se k nám chystáte, opravdu nemusíte mít strach, počítejte pouze s omezeními v dimenzi celostátních opatření a přivezte si dobrou náladu.