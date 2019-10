Nepatřičné sochy neměly v Karlových Varech po revoluci už své místo. Synonymem pro tyto změny se stala socha prvního muže, který letěl do vesmíru, Jurije Alexejeviče Gagarina, jež se musela přestěhovat z Vřídelní kolonády.

Jurij Gagarin | Foto: Deník/archív

Dílo bylo odhaleno 11. května 1975. „Stalo se tak u příležitosti oslav 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Socha byla umístěna vlevo před vchodem do Vřídelní kolonády, zhruba v místě, kde je nyní provizorní venkovní vývěr Vřídla,“ líčí mluvčí magistrátu Jan Kopál. Na základě toho se z Vřídelní kolonády stala na dlouhé roky Kolonáda Jurije Gagarina. Autory jsou karlovarský akademický sochař Antonín Kuchař a jeho manželka, výtvarnice Gisela Zubrová Kuchařová. „Bronzová figurální plastika v nadživotní velikosti, postava měří 3,2 metru, byla odlita v národním podniku Závody umělecké kovovýroby v Praze, známém též pod zkratkou ZUKOV,“ uvádí Kopál. Po listopadu 1989 umístění sochy kritizovali obyvatelé města. Domnívali se, že se do centra Karlových Varů nehodí. „Podstavec sochy byl navíc v havarijním stavu. Zastupitelé se tak rozhodli přemístit sochu do prostoru před letištěm. Proti novému umístění neměl námitek ani autor sochy,“ upřesňuje mluvčí magistrátu.