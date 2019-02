Karlovy Vary - Kampaň s názvem Ty to zvládneš, kterou vloni připravila karlovarská Asociace Záchranný kruh s řadou dalších partnerů a byla zaměřená na nejčastější chyby laických zachránců při dopravních nehodách, se setkala s pozitivním ohlasem v odborných kruzích i mezi veřejností.

A tak není divu, že bude mít letos pokračování. Opět ho připravuje Záchranný kruh s partnery z integrovaného záchranného systému a Ministerstva dopravy BESIP. Jen téma se změnilo a letos je zaměřeno na nejčastější rizika a chyby chodců v dopravě. Hlavním cílem projektu je eliminace dopravních nehod chodců. Za první pololetí letošního roku jich při dopravních nehodách zemřelo 47. Ani fakt, že to bylo meziročně o čtyři méně, není potěšující.

Kampaň s názvem Ty to zvládneš tvořilo vloni deset krátkých emotivních spotů, které upozorňovaly na nejčastější chyby při dopravních nehodách, kterých se dopouštějí samotní zachránci. Součástí kampaně bylo také instruktážní video zaměřené na správný postup při řešení dopravní nehody laickou veřejností i profesionály.



„V podstatě stejný model bude mít i letošní kampaň, jen téma je jiné. Nehod chodců v dopravě přibývá a na počátku letošního roku jich v České republice zemřelo kolem padesátky. Chodec je při střetu s automobilem naprosto nechráněn a tyto kolize dost často skončí fatálně. I proto je velmi důležitá prevence,“ uvedla Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh.



Loňské spoty natočili filmaři pod vedením pětatřicetiletého režiséra a kameramana Jiřího Studničky, který vede tvůrčí štáb také při výrobě letošního pokračování. Rozpočet na kampaň je hrazený z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a náklady se pohybují kolem 5,7 milionu korun.



Hlavních natáčecích dnů by mělo být zhruba deset. Většina se odehrává v Karlových Varech, dva dny by měl štáb pracovat v Plzni. Do vzniku spotů je zapojeno kolem stovky lidí. Ať už jsou to členové štábů, herci, komparsisté a další pomocníci z řad policie, hasičů či záchranky.



„Práce začaly před létem a vlastní kampaň by měla začít v průběhu září,“ poznamenal Lukáš Hutta, výkonný manažér Asociace Záchranný kruh.



Kromě spotů budou součástí kampaně, stejně jako vloni, také grafické vizuály s jasným odkazem na zpracovanou tematiku, které mají za cíl motivovat veřejnost k návštěvě webu kampaně www.tytozvladnes.cz. Na něm jsou momentálně nejzákladnější rady a informace, jak správně postupovat v případě dopravní nehody v roli náhodných svědků nebo i účastníků dopravní nehody.





„Kampaň bude nasazena v rámci nejrůznějších mediálních kanálů, jako jsou TV, internet, sociální sítě, rádio, billboardy, TV v autobusech, tištěné noviny, a v rámci dalších prostorů partnerů projektu,“ podotkla Krajsová.



Jeden ze spotů nové kampaně projektu Ty to zvládneš se natáčel v ulici Karla Čapka na karlovarském Čertově ostrově. Konkrétně to byl spot, který bude upozorňovat na rizikové chování některých maminek s kočárky.



„Není ničím výjimečným, že se vydají přes silnici s kočárkem před sebou a ani se pořádně nerozhlédnou. K tragédii pak může dojít velice snadno. Na tento případ upozorní spot, v němž si dvě maminky povídají, každá na jedné straně silnice. Pak se jedna z nich rozhodne přejít, ale ohlédne se po psu, kterého ještě vede, a kočárek jí vjede do cesty přímo pod projíždějící auto. Že to nedopadne úplně dobře, je nasnadě,“ popsal děj spotu Hutta.



Natáčení spotů není vůbec jednoduché, byť trvají kolem půl minuty. Většina scén se musí několikrát opakovat, než se podaří natočit věrohodně děj. U spotu s kočárkem bylo poměrně složité natočit klíčovou scénu, kdy automobil sráží kočárek s dítětem.



Především pak situaci správně načasovat, aby se kočárek s autem střetl. Filmaři nakonec použili vlasec, který ke kočárku přivázali a před auto ho vtáhli. I tak se ale musel pokus několikrát opakovat. Například při prvním se načasování nepovedlo a automobil kočárek minul.



Při druhém pokusu zase praskl vlasec. Pak štáb trápilo ostré slunce, které se nechtělo schovat za mraky. Scénu se ale nakonec přece jen podařilo natočit.



Auto narazilo čelně do kočárku, který zdemolován odletěl skoro deset metrů. Rána to byla strašná, a to automobil jel pouze rychlostí 30 kilometrů v hodině.



Člověka až zamrazilo, že by se to stalo ve skutečnosti. A právě aby bylo takových případů minimum, ještě lépe, případně žádné, má pomoci i nová kampaň Ty to zvládneš.